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05.01.2020 13:22
Рубрика: Общество

На Суматре найден самый большой в мире цветок-паразит

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: Handout / West Sumatra BKSDA / AFP Фото: Handout / West Sumatra BKSDA / AFP
Фото: Handout / West Sumatra BKSDA / AFP

На острове Суматра исследователи нашли самый большой в мире цветок-паразит. У раффлезии нет корней и листьев, а диаметр ее цветка достиг 111 сантиметров.

Об уникальной находке сообщило Агентство по охране природных ресурсов Западной Суматры.

Такой огромный размер цветка является абсолютным рекордом.

Надо отметить, что в конце 2017 года в этом же месте уже цвела раффлезия, и ее цветок был 107 см.

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
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Раффлезия интересна тем, что у нее нет органов, где происходил бы фотосинтез. Все нужные для жизни вещества она получает из растения-хозяина с помощью своих присосок. Обычно раффлезия прикрепляется к лианам.

Масса цветка может достигать более десяти килограммов.

Кстати, впервые раффлезия была открыта в 1818 году на Суматре проводником экспедиции, которой руководил сэр Томас Стэмфорд Раффлз. В его честь и названо необычное растение.

Обнаруженный цветок был метрового диаметра и имел массу примерно 6 кг.

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