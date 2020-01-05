Назван лучший напиток для людей с повышенным давлением

Регулярное употребление брусничного сока в течение длительного времени снижает повышенное кровяное давление и улучшает состояние кровеносных сосудов, передает Medicalxpress.

По словам исследователя из Хельсинкского университета Энн Кивимяки, в эксперименте на больных мышах, который длился около десяти недель, использовались клюквенный, брусничный соки, а также напиток из черной смородины.

Значительное понижение давления и обновление кровеносных сосудов было связано именно с употреблением брусничного сока. Остальная ягода продемонстрировала более слабые эффекты.

Отметим, что во всех растительных продуктах содержатся полифенолы, способствующие уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

- Сок брусники не может быть заменой лекарствам, но он является хорошим дополнением для здоровой диеты, - отметила Кивимяки.