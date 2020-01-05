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05.01.2020 07:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван лучший напиток для людей с повышенным давлением

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярное употребление брусничного сока в течение длительного времени снижает повышенное кровяное давление и улучшает состояние кровеносных сосудов, передает Medicalxpress.

Фото: iStock
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По словам исследователя из Хельсинкского университета Энн Кивимяки, в эксперименте на больных мышах, который длился около десяти недель, использовались клюквенный, брусничный соки, а также напиток из черной смородины.

Значительное понижение давления и обновление кровеносных сосудов было связано именно с употреблением брусничного сока. Остальная ягода продемонстрировала более слабые эффекты.

Отметим, что во всех растительных продуктах содержатся полифенолы, способствующие уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

- Сок брусники не может быть заменой лекарствам, но он является хорошим дополнением для здоровой диеты, - отметила Кивимяки.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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