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05.01.2020 13:41
Рубрика: Культура

Названы лауреаты Национального общества кинокритиков США

Текст: Валерий Кичин
"Оскаровская" гонка в разгаре. Это довольно сложная многоступенчатая процедура, которая начинается фестивалями в Венеции и Торонто, чьи фавориты чаще всего оказываются в фаворитах Американской киноакадемии. Затем вступают в действие профессиональные киногильдии - актеров, режиссеров, сценаристов, критиков и пр. Они проводят свои голосования, выбирают своих лауреатов. Формально эти события никак не связаны с решениями Киноакадемии, но понятно, что академики, голосуя, не могут не учитывать мнения их авторитетных коллег. И вот так, суммируясь, все эти данные позволяют с высокой степенью вероятности предсказывать будущих обладателей "Оскара".

Только что стали известны результаты голосования Национального общества кинокритиков, основанного в 1966 году и насчитывающего 60 членов. Оно состоялось в субботу в нью-йоркском Линкольн-центре. Безусловным фаворитом американских критиков оказалась южнокорейская "черная комедия" "Паразиты" режиссера Пон Джун-хо: она признана лучшим фильмом и лучшей сценарной работой, обойдя таких соперников, как "Однажды в… Голливуде" и "Маленькие женщины". С этим мнением солидарны и критики Лос-Анджелеса, также назвавшие "Паразитов" лучшим фильмом.

Фото: Предоставлено нон-стоп продакшн
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Из актеров отмечены Антонио Бандерас в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава", а также, в ролях второго плана, Лора Дерн в фильмах "Маленькие женщины" и "Брачная история", Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино). Напомню, что Брэд Питт за эту роль номинирован также и на "Золотой глобус".

Интересно, что чуть раньше нью-йоркская Гильдия кинокритиков приняла иное решение: лучшим признан "Ирландец" Мартина Скорсезе, а лучшим сценарием - "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино. "Паразитам" же там было предложено занять почетное место лидера в категории "Фильмы на иностранных языках".

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