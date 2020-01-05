Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

С начала 2019 года в России закрылось более 700 тысяч компаний. Если сравнивать с прошлыми годами, то текучка с закрытием старых убыточных и не оправдавших себя малых предприятий все еще очень велика. И, очевидно, тренд этот, активно начавшийся с 2016 года, продолжится и в ближайшие два года.

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.

- Дела у малого бизнеса на самом деле не так и плохи, так как фактически отмирают по большей части предприятия, которые давно и не ведут активной деятельности, и фирмы-однодневки. А регистрируются в наши дни и остаются чаще все же те, кто верит в близкое достижение рентабельности и в свою звезду.

Снижение ставки ЦБ помогут бизнесу

В 2020 году, несмотря на статистику, желающих открыть свое дело станет больше.

Одна из причин - это резкое падение доходности банковских вкладов. У кого деньги для стартапа есть, "сидеть" на этих средствах и дальше будет элементарно невыгодно. И мысль, что с ними делать, будет шевелиться быстрее. Помогут решиться на открытие своего бизнеса и пониженные ставки по кредитам.

Есть и приятные подвижки к оптимизму из окружающего нас внешнего фона. Благодаря некоторой стабилизации валютных курсов и явного замедления инфляции в России отойдут на второй план в 2020 году и некоторые волновавшие бизнес риски.

Как помочь малому бизнесу

Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны почти не увеличивается. Но предприниматели способны поверить в лучшее и поднять эту долю.

Для этого власти должны обеспечить малый бизнес поддержкой в виде абсолютно внятной линии сразу в двух направлениях.

Во-первых, предлагается снять налоговый пресс с любых видов стартапов, вплоть до обнуления всех налогов. Также необходимо отказаться от подробной отчетности на первую пару лет деятельности до выхода стартапа хоть на какую-то прибыль.

Государство должно превратиться в долевого "венчурного" по природе инвестора, который выискивает и вскармливает перспективные проекты, входя с ними "в долю" по принципу Сколково, но шире в охвате.

Во-вторых, нужно обеспечить правовые гарантии максимального невмешательства сотрудников силовых структур в деятельность предпринимателей.

Малый бизнес во многих случаях сегодня элементарно боится вырасти, приблизиться хотя бы к среднему уровню, даже если его владельцы и видят для себя такую возможность. Так как они чувствуют свою незащищенность от возможности "докопаться" чуть ли не до любой компании по надуманным основаниям.

Также важно федеральным и региональным властям максимально идти на контакт с прессой, объясняя публично свои шаги по отношению к бизнесу.

Как начать бизнес

На стадии становления вашей бизнес-идеи возможно проще воспользоваться услугами друзей или родственников, у которых уже есть оформленное ИП или ООО.

Именно через них и стоит поначалу вести официальные расчеты с юрлицами-партнерами и получать первые ваши поступления от клиентов.

Куда практичнее не нести на этапе стартапа лишние денежные расходы и затраты времени на регистрацию фирмы и на всю эту отчетность, на бухгалтерию и на самостоятельный просчет отчислений в налоговые органы.

С оборотов от нового дела действующий ИП или ООО в любом случае заплатит и НДС, и другие налоги, так что здесь не идет речь о каких-то нелегальных скрытых от государства доходах или тем более о "подпольном" производстве.

-Пока ваш бизнес еще очень мал, используйте по максимуму различные методы продвижения своих товаров и услуг через социальные сети, рекламный слоган на своем собственном автомобиле или на авто друзей.

Опыт показывает, что даже найти клиентуру в собственном городе такими путями оказывается поначалу проще.

- Ну и, конечно, важен не просто пресловутый "бизнес-план", но изначальное понимание, почему людям нужно выбрать именно ваш продукт. Чем он им будет ценен и дорог, какие преимущества и недостатки он будет иметь в своей нише по сравнению с имеющимися тут и там конкурентами.

Очень важно смотреть на свой бизнес глазами потребителя, потенциального покупателя или заказчика ваших услуг.