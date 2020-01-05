Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Новости

Малкин помог "Питтсбургу" переиграть "Монреаль" 09:08
На Урале за спасение матери и ребенка наградят офицера Росгвардии 09:00
Тело генерала Сулеймани доставили в Иран 08:53
В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов 08:33
Солнце максимально приблизилось к Земле 08:23
Врачи рассказали о безопасной для здоровья порции колбасы 08:05
Ковальчук получил в "Монреале" любимый номер 07:45
Назван лучший напиток для людей с повышенным давлением 07:40
Не снявший шлем во время гимна РФ капитан канадцев пропустит финал МЧМ 07:39
Командующий КСИР пообещал выдворить США с Ближнего Востока 07:17
Хуснуллин: Москва вышла на лидирующие позиции по темпам метростроения 07:04
Белорусские НПЗ снова стали получать российскую нефть 06:50
Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке 06:31
Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани 05:33
Пушков ответил американскому генералу на слова о принадлежности Крыма 05:15
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье 04:43
Не менее 28 человек погибли при обстреле военного училища в Триполи 04:08
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка 03:54
В Хабаровске задержали "заминировавшего" центральную площадь мужчину 03:31
США рассказали об атаке на две американские базы в Ираке 03:23
Британия вернет корабли для охраны Ормузского пролива 03:19
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев 02:11
Видео последствий ракетного обстрела в Багдаде появилось в Сети 01:48
Первый канал покажет финал молодежного чемпионата мира Канада - Россия 01:00
В Польше предотвратили покушение на министра юстиции 00:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
05.01.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года

Текст: Георгий Панин
С начала 2019 года в России закрылось более 700 тысяч компаний. Если сравнивать с прошлыми годами, то текучка с закрытием старых убыточных и не оправдавших себя малых предприятий все еще очень велика. И, очевидно, тренд этот, активно начавшийся с 2016 года, продолжится и в ближайшие два года.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.

Фото: iStock
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

- Дела у малого бизнеса на самом деле не так и плохи, так как фактически отмирают по большей части предприятия, которые давно и не ведут активной деятельности, и фирмы-однодневки. А регистрируются в наши дни и остаются чаще все же те, кто верит в близкое достижение рентабельности и в свою звезду.

Снижение ставки ЦБ помогут бизнесу

В 2020 году, несмотря на статистику, желающих открыть свое дело станет больше.

Фото: iStock
Банки стали снижать ставки по потребительским кредитам

Одна из причин - это резкое падение доходности банковских вкладов. У кого деньги для стартапа есть, "сидеть" на этих средствах и дальше будет элементарно невыгодно. И мысль, что с ними делать, будет шевелиться быстрее. Помогут решиться на открытие своего бизнеса и пониженные ставки по кредитам.

Есть и приятные подвижки к оптимизму из окружающего нас внешнего фона. Благодаря некоторой стабилизации валютных курсов и явного замедления инфляции в России отойдут на второй план в 2020 году и некоторые волновавшие бизнес риски.

Как помочь малому бизнесу

Сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны почти не увеличивается. Но предприниматели способны поверить в лучшее и поднять эту долю.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
ФНС: 33 процента россиян общаются с налоговиками посредством бумаг

Для этого власти должны обеспечить малый бизнес поддержкой в виде абсолютно внятной линии сразу в двух направлениях.

Во-первых, предлагается снять налоговый пресс с любых видов стартапов, вплоть до обнуления всех налогов. Также необходимо отказаться от подробной отчетности на первую пару лет деятельности до выхода стартапа хоть на какую-то прибыль.

Государство должно превратиться в долевого "венчурного" по природе инвестора, который выискивает и вскармливает перспективные проекты, входя с ними "в долю" по принципу Сколково, но шире в охвате.

Во-вторых, нужно обеспечить правовые гарантии максимального невмешательства сотрудников силовых структур в деятельность предпринимателей.

Путин допустил возможность возвращения единого сельхозналога

Малый бизнес во многих случаях сегодня элементарно боится вырасти, приблизиться хотя бы к среднему уровню, даже если его владельцы и видят для себя такую возможность. Так как они чувствуют свою незащищенность от возможности "докопаться" чуть ли не до любой компании по надуманным основаниям.

Также важно федеральным и региональным властям максимально идти на контакт с прессой, объясняя публично свои шаги по отношению к бизнесу.

Как начать бизнес

На стадии становления вашей бизнес-идеи возможно проще воспользоваться услугами друзей или родственников, у которых уже есть оформленное ИП или ООО.

Фото: iStock
Почти 500 жалоб подали предприниматели цифровому омбудсмену

Именно через них и стоит поначалу вести официальные расчеты с юрлицами-партнерами и получать первые ваши поступления от клиентов.

Куда практичнее не нести на этапе стартапа лишние денежные расходы и затраты времени на регистрацию фирмы и на всю эту отчетность, на бухгалтерию и на самостоятельный просчет отчислений в налоговые органы.

С оборотов от нового дела действующий ИП или ООО в любом случае заплатит и НДС, и другие налоги, так что здесь не идет речь о каких-то нелегальных скрытых от государства доходах или тем более о "подпольном" производстве.

-Пока ваш бизнес еще очень мал, используйте по максимуму различные методы продвижения своих товаров и услуг через социальные сети, рекламный слоган на своем собственном автомобиле или на авто друзей.

Опыт показывает, что даже найти клиентуру в собственном городе такими путями оказывается поначалу проще.

- Ну и, конечно, важен не просто пресловутый "бизнес-план", но изначальное понимание, почему людям нужно выбрать именно ваш продукт. Чем он им будет ценен и дорог, какие преимущества и недостатки он будет иметь в своей нише по сравнению с имеющимися тут и там конкурентами.

Очень важно смотреть на свой бизнес глазами потребителя, потенциального покупателя или заказчика ваших услуг.

Экономика Бизнес Малый бизнес Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Командующий КСИР пообещал выдворить США с Ближнего Востока
Пушков ответил американскому генералу на слова о принадлежности Крыма
Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев
Не менее 28 человек погибли при обстреле военного училища в Триполи
Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани