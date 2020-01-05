Непряева поднялась на второе место по итогам "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева в заключительной гонке многодневки "Тур де Ски" сумела подняться на второе место в итоговой классификации.

Перед заключительной гонкой "Тур де Ски" Непряева располагалась на четвертой позиции, но сохраняла шансы по итогам 10-километровой гонки свободным стилем в масс-старте оказаться в числе призеров. Отставание от лидера - норвежки Терезы Йохауг составляло около 14 секунд.

Однако норвежка довольно быстро показала всем конкурентам, что победу упускать не собирается. Она пронеслась 10 километров, не оглядываясь на конкурентов, и по итогам гонки опередила свою соотечественницу Хейди Венг на 50,3 секунды. Третьей стала еще одна представительница Норвегии Ингвильд Эстберг, проигравшая 54,5 секунды.

Непряева в гонке стала четвертой, отстав на 57,1 секунды. Но этого хватило, чтобы в общем зачете опередить Эстберг.

Йохауг показала общий результат 2 часа 28 минут 18,6 секунды. Непряева, завоевавшая серебро на "Тур се Ски" второй год подряд, в итоге отстала от нее на 1 минуту 11,1 секунды. Ставшая третьей Эстберг проиграла россиянке 6,4 секунды.