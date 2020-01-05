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05.01.2020 13:33
Рубрика: Общество

ОГЭ в 2020 году: Главные изменения

Текст: Ксения Колесникова
Выпускники девятых классов уже вовсю готовятся к ОГЭ-2020. 12 февраля ребята пройдут итоговое собеседование. "Зачет" по нему - это допуск к экзаменам.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В этом году, как и в прошлом, на ОГЭ школьники будут сдавать обязательные русский с математикой и два предмета по выбору. Определиться с ними необходимо до первого марта.

Главные изменения 2020 года - в самих заданиях. Абсолютно во всех предметах есть "новинки". Они направлены на практическое применение полученных знаний.

Русский язык

Количество заданий уменьшено с 15 до 9. Первое задание - выпускникам дадут прослушать короткий текст и написать по нему изложение - не менее 70 слов. Для изложения теперь могут предложить тексты разных жанров: путевые заметки, записки, очерк, рецензию, дневник.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Второй блок проверяет знание разных разделов русского языка. Задания №2-№5 - на орфографический, пунктуационный, грамматический анализ. Здесь выпускнику, к примеру, могут предложить расставить знаки препинания. Задания №6- №8 проверяют глубину и точность понимания содержания; умение опознавать средства выразительности и т.д. В этом разделе может быть такой вопрос: "Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?" Он приводится рядом.

Третья часть - сочинение-рассуждение - не изменилась.

Математика

В ОГЭ по этому предмету включен блок практико-ориентированных заданий, объединенных единым сюжетом. К примеру, здесь может попасться план садового участка - с гаражом, огородом и т.д. Эту схему нужно суметь "прочитать". А затем рассчитать, сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы вымостить ей все дорожки на участке…

Обществознание

Количество заданий сократилось с 31 до 24. Добавлено задание с таблицей и три задания с развернутым ответом. Среди них - задача на финансовую грамотность и на анализ статистической информации. Например, выпускнику для разбора может быть предложена подобная ситуация:

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение: "Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного снятия денег. Для возобновления пользования счетом сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и PIN-код. В ближайшее время вопрос будет решен. Банк Д.". Вопросы: в чем состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа? Как ему правильно поступить?

Иностранный язык

Их по-прежнему четыре: английский, немецкий, французский, испанский. В разделе "Чтение" изменено задание №9: участникам ОГЭ нужно суметь найти правильную информацию и определить, в каком из шести предложенных текстов есть ответ на предложенный вопрос. Уменьшен объем текста для чтения к заданиям на определение соответствия и уменьшено количество таких заданий до 7.

История

Введены новые задания на работу с исторической картой, стало больше заданий на работу с визуальными источниками исторической информации, выделен блок про историю культуры.

Например, в демоверсии дается схема Куликовской битвы. Но сначала нужно по схеме понять, что это за событие, написать век, когда оно произошло, указать военачальников… Или - дается изображение монеты 1755 года выпуска. Требуется указать, какие исторические события соответствуют тому же десятилетию.

Литература

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Введена дополнительная тема сочинения на выбор. Объем сочинения должен быть не менее 200 слов. Вот, как пример, набор тем из демонстрационного варианта. 1 В чем схожи и в чем различны натуры Печорина и Вернера? (По роману М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"). 2 Против чего протестует Чацкий? (По комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"). 3 Согласны ли вы с мнением В.Г. Белинского, назвавшего Евгения Онегина "эгоистом поневоле"? (По роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин"). 4 Как в лирике одного из отечественных поэтов второй половины ХХ - начала XXI в. раскрывается тема любви? (На примере не менее двух стихотворений по выбору). 5 Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной литературы являются для вас актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений).

География

Изменена последовательность и форма записи некоторых заданий. Включен мини-тест из трех заданий, проверяющих умение работать с текстом географического содержания. В демоверсии для анализа дается текст про арктическую кругосветную экспедицию.

Биология

Сокращено количество заданий с 32 до 30. Сильно переработано задание №30. Вот пример: "14-летний Василий в школьной столовой выбрал на обед борщ из свежей капусты с картофелем, два мясных биточка с гарниром из отварных макарон, чай с сахаром и кусок ржаного хлеба. Используя данные таблиц, а также знания из курса биологии, ответьте: Какова энергетическая ценность этого школьного обеда? Какое еще количество углеводов должно быть в пищевом рационе Василия, чтобы восполнить суточную потребность? Каковы функции углеводов в организме подростка?"

Химия

Увеличена доля заданий с множественным выбором ответа и заданий на установление соответствия. Добавлено задание на проверку умения работать с текстовой информацией.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Но самое главное - добавлена обязательная для выполнения практическая часть - химический эксперимент. В задании №23 из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества, составить с ними два уравнения реакций. Задание №24 предполагает проведение этих реакций по составленным уравнениям.

Информатика

Количество заданий в целом уменьшилось до 15. Но зато стало больше работы на компьютере. Появилось три новых задания: - на поиск информации с помощью текстового редактора или операционной системы (задание 11);  на анализ каталогов файловой системы (задание 12);  на создание презентации или текстового документа (задание 13).

Физика

Изменилась структура работы, число заданий уменьшилось с 26 до 25. Увеличилось количество заданий с развернутым ответом. Появились новые модели: на распознавание законов и формул; на проверку умения объяснять физические явления и процессы. Изменились требования к эксперименту: обязательным стала запись прямых измерений с учетом абсолютной погрешности.

Расписание ОГЭ-2020:

22 мая, 22 мая - иностранные языки;

26 мая - история, физика, биология, химия;

29 мая - обществознание, информатика, география, химия;

30 мая - обществознание;

2 июня - русский язык;

5 июня - литература, физика, информатика, география;

9 июня - математика.

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