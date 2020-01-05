ОГЭ в 2020 году: Главные изменения

Выпускники девятых классов уже вовсю готовятся к ОГЭ-2020. 12 февраля ребята пройдут итоговое собеседование. "Зачет" по нему - это допуск к экзаменам.

В этом году, как и в прошлом, на ОГЭ школьники будут сдавать обязательные русский с математикой и два предмета по выбору. Определиться с ними необходимо до первого марта.

Главные изменения 2020 года - в самих заданиях. Абсолютно во всех предметах есть "новинки". Они направлены на практическое применение полученных знаний.

Русский язык

Количество заданий уменьшено с 15 до 9. Первое задание - выпускникам дадут прослушать короткий текст и написать по нему изложение - не менее 70 слов. Для изложения теперь могут предложить тексты разных жанров: путевые заметки, записки, очерк, рецензию, дневник.

Второй блок проверяет знание разных разделов русского языка. Задания №2-№5 - на орфографический, пунктуационный, грамматический анализ. Здесь выпускнику, к примеру, могут предложить расставить знаки препинания. Задания №6- №8 проверяют глубину и точность понимания содержания; умение опознавать средства выразительности и т.д. В этом разделе может быть такой вопрос: "Какие из высказываний соответствуют содержанию текста?" Он приводится рядом.

Третья часть - сочинение-рассуждение - не изменилась.

Математика

В ОГЭ по этому предмету включен блок практико-ориентированных заданий, объединенных единым сюжетом. К примеру, здесь может попасться план садового участка - с гаражом, огородом и т.д. Эту схему нужно суметь "прочитать". А затем рассчитать, сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы вымостить ей все дорожки на участке…

Обществознание

Количество заданий сократилось с 31 до 24. Добавлено задание с таблицей и три задания с развернутым ответом. Среди них - задача на финансовую грамотность и на анализ статистической информации. Например, выпускнику для разбора может быть предложена подобная ситуация:

Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение: "Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного снятия денег. Для возобновления пользования счетом сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и PIN-код. В ближайшее время вопрос будет решен. Банк Д.". Вопросы: в чем состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа? Как ему правильно поступить?

Иностранный язык

Их по-прежнему четыре: английский, немецкий, французский, испанский. В разделе "Чтение" изменено задание №9: участникам ОГЭ нужно суметь найти правильную информацию и определить, в каком из шести предложенных текстов есть ответ на предложенный вопрос. Уменьшен объем текста для чтения к заданиям на определение соответствия и уменьшено количество таких заданий до 7.

История

Введены новые задания на работу с исторической картой, стало больше заданий на работу с визуальными источниками исторической информации, выделен блок про историю культуры.

Например, в демоверсии дается схема Куликовской битвы. Но сначала нужно по схеме понять, что это за событие, написать век, когда оно произошло, указать военачальников… Или - дается изображение монеты 1755 года выпуска. Требуется указать, какие исторические события соответствуют тому же десятилетию.

Литература

Введена дополнительная тема сочинения на выбор. Объем сочинения должен быть не менее 200 слов. Вот, как пример, набор тем из демонстрационного варианта. 1 В чем схожи и в чем различны натуры Печорина и Вернера? (По роману М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"). 2 Против чего протестует Чацкий? (По комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"). 3 Согласны ли вы с мнением В.Г. Белинского, назвавшего Евгения Онегина "эгоистом поневоле"? (По роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин"). 4 Как в лирике одного из отечественных поэтов второй половины ХХ - начала XXI в. раскрывается тема любви? (На примере не менее двух стихотворений по выбору). 5 Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной литературы являются для вас актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений).

География

Изменена последовательность и форма записи некоторых заданий. Включен мини-тест из трех заданий, проверяющих умение работать с текстом географического содержания. В демоверсии для анализа дается текст про арктическую кругосветную экспедицию.

Биология

Сокращено количество заданий с 32 до 30. Сильно переработано задание №30. Вот пример: "14-летний Василий в школьной столовой выбрал на обед борщ из свежей капусты с картофелем, два мясных биточка с гарниром из отварных макарон, чай с сахаром и кусок ржаного хлеба. Используя данные таблиц, а также знания из курса биологии, ответьте: Какова энергетическая ценность этого школьного обеда? Какое еще количество углеводов должно быть в пищевом рационе Василия, чтобы восполнить суточную потребность? Каковы функции углеводов в организме подростка?"

Химия

Увеличена доля заданий с множественным выбором ответа и заданий на установление соответствия. Добавлено задание на проверку умения работать с текстовой информацией.

Но самое главное - добавлена обязательная для выполнения практическая часть - химический эксперимент. В задании №23 из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества, составить с ними два уравнения реакций. Задание №24 предполагает проведение этих реакций по составленным уравнениям.

Информатика

Количество заданий в целом уменьшилось до 15. Но зато стало больше работы на компьютере. Появилось три новых задания: - на поиск информации с помощью текстового редактора или операционной системы (задание 11);  на анализ каталогов файловой системы (задание 12);  на создание презентации или текстового документа (задание 13).

Физика

Изменилась структура работы, число заданий уменьшилось с 26 до 25. Увеличилось количество заданий с развернутым ответом. Появились новые модели: на распознавание законов и формул; на проверку умения объяснять физические явления и процессы. Изменились требования к эксперименту: обязательным стала запись прямых измерений с учетом абсолютной погрешности.

Расписание ОГЭ-2020:

22 мая, 22 мая - иностранные языки;

26 мая - история, физика, биология, химия;

29 мая - обществознание, информатика, география, химия;

30 мая - обществознание;

2 июня - русский язык;

5 июня - литература, физика, информатика, география;

9 июня - математика.