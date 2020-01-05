Пять человек погибли и 60 получили ранения в результате крупного ДТП в США

Пять человек погибли и около 60 получили ранения в результате крупного ДТП, которое произошло на автомагистрали в Пенсильвании, сообщает Fox News.

По словам официальных лиц, авария с участием по меньшей мере двух грузовиков, в том числе почтового - компании FedEx, туристического автобуса и нескольких автомобилей произошла около 3.30 утра в воскресенье на западном шоссе в Маунт Плезанте, расположенном примерно в 65 километрах к юго-востоку от Питтсбурга. Туристический автобус перевернулся на бок, уточнили представители местных властей. Коронер округа Вестморленд Кен Бача подтвердил гибель пяти человек. Большинство раненых были туристами, которые возвращались в Питтсбург.

Шоссе было закрыто в обоих направлениях между развязками Бризвуд и Нью-Стэнтон на протяжении десятков километров

Пока неясно, что послужило причиной аварии. Очевидцы говорят о сильном тумане, который наблюдался на шоссе в утренние часы, а также мокрых дорогах после прошедшего накануне снегопада. Температура в районе, где произошло ДТП, в ночь на воскресенье превысила нулевую отметку и снег начал таять.

Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу следователей на место катастрофы.