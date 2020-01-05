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05.01.2020 09:56
Рубрика: В мире

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Текст: Константин Волков
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая выступила в защиту шествий памяти Степана Бандеры и заявила, что "каждая нация и каждая страна независимо обозначают и чествуют своих героев".
Фото: Мария Фролова/ТАСС Фото: Мария Фролова/ТАСС
Фото: Мария Фролова/ТАСС

Как заявило посольство Польши на Украине, "трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата", сообщает "Польское радио".

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Также польская сторона отметила, что заявление Зеленко не было размещено на сайте МИД Украины.

"Если считать эти слова реальным заявлением МИД Украины, это означает, что украинская дипломатия вводит в число героев идеологов национализма, от рук которых пали десятки тысяч поляков, евреев и представителей других наций", сказано в комментарии посольства Польши.

Кроме того, польские дипломаты подчеркивают, что если Украина считает культ Бандеры и его окружения внутренним делом страны, то на каком основании Киев требует от Москвы, чтобы та признала Голодомор геноцидом.

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Ответом на это заявление и стало выступление Екатерины Зеленко, в котором она заявила о праве Украины самой выбирать своих героев.

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