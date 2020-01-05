Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине резко отреагировало на слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая выступила в защиту шествий памяти Степана Бандеры и заявила, что "каждая нация и каждая страна независимо обозначают и чествуют своих героев".

Как заявило посольство Польши на Украине, "трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата", сообщает "Польское радио".

Также польская сторона отметила, что заявление Зеленко не было размещено на сайте МИД Украины.

"Если считать эти слова реальным заявлением МИД Украины, это означает, что украинская дипломатия вводит в число героев идеологов национализма, от рук которых пали десятки тысяч поляков, евреев и представителей других наций", сказано в комментарии посольства Польши.

Кроме того, польские дипломаты подчеркивают, что если Украина считает культ Бандеры и его окружения внутренним делом страны, то на каком основании Киев требует от Москвы, чтобы та признала Голодомор геноцидом.

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Ответом на это заявление и стало выступление Екатерины Зеленко, в котором она заявила о праве Украины самой выбирать своих героев.