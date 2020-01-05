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05.01.2020 12:21
Рубрика: Экономика

Правительство утвердило типовые оклады судебных приставов

Текст: Владислав Куликов

Судебный пристав в звании лейтенанта внутренней службы будет получать 28,2 тысячи рублей. Это так называемый голый оклад, в который входят оклад за должность и оклад за звание. Голый оклад директора Федеральной службы судебных приставов составит 72,6 тысячи рублей.

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Естественно, в реальности офицеры ведомства будут получать больше, так как к окладам положены различные надбавки. Например, у любого человека в погонах со временем растет процент, прибавляемый к окладу за выслугу лет.

В целом, как сообщалось ранее, по расчетам экспертов средний оклад судебных приставов в 2020 году вырастет с 49,1 тысячи рублей до 58,1 тысячи рублей.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Напомним, с 1 января стартовала масштабная реформа службы судебных приставов. Закон повысил статус ведомства, сотрудники службы получили офицерские звания. Директору ФССП России Дмитрию Аристову глава государства присвоил звание генерал-полковника внутренней службы.

"Принятый закон позволит повысить социальную защищенность сотрудников службы судебных приставов, а значит, укрепит кадровый состав ведомства. Это позволит службе более эффективно решать возложенные на нее задачи, - рассказывал в свое время председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Закон детально регламентирует порядок прохождения службы судебными приставами и повышает статус сотрудников ведомства".

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