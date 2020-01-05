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05.01.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Текст: Марина Гусенко
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%. Среди компаний с иностранным капиталом и того меньше - 11,5%. Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года собираются 20% отечественных компаний и 16% иностранных организаций, работающих в нашей стране. Остальные планируют ее повысить в течение первого полугодия.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом", - уточнили в HeadHunter.

Аналогичный прогноз делают и эксперты портала "Работа ру". По результатам их исследований, зарплаты за 2020 год вырастут рост на 7-9%. В IT-сфере - на 10-12%. Кроме того, ожидается рост зарплат персоналу из массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства, где сейчас зарплаты в основном низкие.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

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