Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.

Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%. Среди компаний с иностранным капиталом и того меньше - 11,5%. Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года собираются 20% отечественных компаний и 16% иностранных организаций, работающих в нашей стране. Остальные планируют ее повысить в течение первого полугодия.

"Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом", - уточнили в HeadHunter.

Аналогичный прогноз делают и эксперты портала "Работа ру". По результатам их исследований, зарплаты за 2020 год вырастут рост на 7-9%. В IT-сфере - на 10-12%. Кроме того, ожидается рост зарплат персоналу из массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства, где сейчас зарплаты в основном низкие.

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