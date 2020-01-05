Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера. Новый препарат успешно прошел испытания на животных и снизил риски развития деменции (слабоумия) у мышей. Сейчас его готовят к клиническим испытаниям.

Напомним, болезнь Альцгеймера - одна из самых распространенных в мире причин старческой деменции. У пациентов постепенно разрушается память и другие когнитивные способности, нарушается поведение. Болезнью Альцгеймера в мире страдает около 50 миллионов человек.

Причины болезни? Если совсем просто, в мозге со временем появляются скопления "опасных" белков. Лекарства от этого недуга в мире нет - есть лишь препараты, которые направлены на уменьшение первых симптомов.

Однако ученые предложили свой подход к профилактике. Они создали комбинацию двух вакцин, которые действуют одновременно на две мишени - два патологических белка.

Инновационный препарат вводили внутримышечно генно-модифицированным лабораторным мышам. Без вакцины в мозге у них развивались те же процессы, что наблюдаются при болезни Альцгеймера у человека.

Однако сочетание двух вакцин оказало положительное влияние: организм животных вырабатывал достаточное количество антител, которые "распознают" и атакуют опасные скопления белков. Количество отложений в мозге значительно снизилось.

- Вакцина эффективна для предотвращения нарушений памяти у животных с только развивающимися отложениями белка, - цитируют Вести.Наука профессора Николая Петровского из Университета Флиндерса в Австралии. - Мы также показали действенность препарата и для борьбы с уже имеющимися патологическими бляшками в головном мозге.

Авторы разработки уверены: применение комбинированной вакцины станет ключом к терапии болезни Альцгеймера и старческого слабоумия у человека. Клинические испытания препарата могут начаться в течение двух лет.