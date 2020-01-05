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05.01.2020 23:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мосгаз обновит системы газоснабжения в 30 тысяч квартир москвичей

Текст: Ирина Огилько

Работы по замене систем газоснабжения будут вести в 2020 году в рамках капремонта многоэтажных строений. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгаза.

Фото: Анна Скудаева
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По данным пресс-службы, такие работы запланированы в домах, где сетям "стукнуло" более 30 лет, и они морально и технически устарели. Замена позволит повысить уровень безопасности газопровода. Всего работы затронут около 500 домов в разных округах столицы.

Как цитирует пресс-служба слова гендиректора предприятия Гасана Гасангаджиева, в рамках работ будут установлены современные краны с трехступенчатой системой защиты, диэлектрические вставки и гибкие соединительные подводки.

Напомним, что с начала участия Мосгаза в региональной программе капремонта многоквартирных домов, газовые сети обновлены в 456 домах столицы или более чем в 50 тысячах столичных квартирах. Специалисты заменили около 200 километров внутридомового газопровода.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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