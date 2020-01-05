Собянин: Северо-восточный участок БКЛ метро откроется к 2022 году

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро пойдут поезда к 2022 году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На северо-восточном участке БКЛ будут располагаться самые глубокие станции. ""Рижская" - больше 60 м вниз, "Марьина Роща" - больше 70 м. А эскалатор, который ведет к ней, станет самым длинным в Москве - примерно 135 м", - написал глава города.

Собянин поблагодарил метростроителей, которым приходится работать в сложнейших условиях. Например, многие работы на станции "Марьина Роща" ведутся вручную. Так, строительство натяжной камеры - пространства, которое соединит вестибюль с наклонным ходом. Несмотря на все сложности работы идут по графику.

Строится на северо-востоке и станция "Стромынка". Ее вестибюль выйдет прямо к парку, и вокруг него будет восстановлена аллея.

Напомним, Большая кольцевая линия с 31 станцией составит порядка 70 км. Самый первый участок от "Делового центра" до "Петровского парка" поехал в феврале 2018 г. Полностью новое кольцо замкнется к 2023 г.