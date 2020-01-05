Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

В Забайкальском крае самовольно покинул воинскую часть солдат-срочник Артур Хакимов. Об этом сообщила организация "Комитет - Совет солдатских матерей России" на своей странице в соцсетях.

Хакимов служил в поселке Большая Тура Карымского района. Он ушел из части днем третьего января. Перед этим солдат послал матери СМС-сообщение, в котором попросил у нее прощения, назвав себя непутевым сыном. С тех пор Хакимов на связь не выходил.

По мнению правозащитников, военнослужащий собирался воспользоваться сервисом подбора попутчиков, чтобы прибыть в родную Челябинскую области.

По информации организации "Комитет - Совет солдатских матерей России", Хакимов благополучно добрался на попутке до Иркутска. Водителю он рассказал, что якобы служит по контракту и едет домой в отпуск, а дальнейший его путь лежит через Красноярск и Новосибирск.

Причины, из-за которых 19-летний солдат мог сбежать, неизвестны. Он объявлен в розыск.

Агентство "УРА.РУ", ссылаясь на пресс-службу Восточного военного округа, сообщило, что по предварительным данным, беглый солдат решил навестить родственников.