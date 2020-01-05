Сразу 20 машин ушли под лед во Владивостоке

На острове Русский в бухте Воевода провалились под лед около двух десятков припаркованных автомобилей, на которых приехали любители рыбалки. Видео с места ЧП облетели приморские соцсети.

В Центре управления в кризисных ситуациях сообщили, что провал произошел в пяти метрах от берега, глубина - 1,5-2 метра. По данным пресс-службы регионального главка МЧС России, в происшествии никто не пострадал, машины провалились в воду частично. Несколько автовладельцев сумели самостоятельно выехать на берег.

На месте провала работают спасатели владивостокского поисково-спасательного отряда, ДВРПСО МЧС России, краевой поисково-спасательной службы и городской службы спасения, а также полицейские.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю неоднократно предупреждало автолюбителей об опасности выезда на лед. Водителю за это правонарушение грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей.