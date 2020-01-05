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05.01.2020 22:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Чемпионат баскетбольной Единой лиги возобновился напряженными матчами

Текст: Илья Трисвятский
После короткого новогоднего перерыва возобновился чемпионат баскетбольной Единой лиги ВТБ. В очередном туре сегодня казахстанская "Астана" переиграла входящий в группу лидеров красноярский "Енисей" - 95:90, а накануне казанский УНИКС по ходу встречи с саратовским "Автодором" ликвидировал 20-очковый дефицит и в итоге взял верх - 86:83.
Фрагмент матча УНИКС - "Автодор". Фото: Пресс-служба БК УНИКС. Фрагмент матча УНИКС - "Автодор". Фото: Пресс-служба БК УНИКС.
Фрагмент матча УНИКС - "Автодор". Фото: Пресс-служба БК УНИКС.

На прошедшем в столице Татарстана первом календарном матче 2020 года американскому бомбардиру УНИКСа Эрику Макколлуму был вручен приз "Лучшего игрока месяца" Единой лиги за декабрь. Команда за указанный период одержала две победы в трех матчах, причем сумела взять верх над действующим чемпионом Евролиги ЦСКА (94:86). В этой встрече Макколлум набрал 30 очков, совершив шесть дальних попаданий. Вообще, в декабре в среднем за игру американец приносил казанцам в среднем 26,0 очка. Более чем завидная результативность!

- Большое спасибо фанатам нашего клуба за их поддержку, а также моим одноклубникам и тренерам, которые верят в меня, - сказал Макколлум. - Единая лига очень сильный турнир, здесь много хороших команд, много тех, кто прекрасно выступает в гостях. Мы в декабре смогли выиграть у ЦСКА и польской "Зелены-Гуры", но уступили пару очков "Енисею" в Красноярске. Надеюсь, дальше мы продолжим свой путь к достижению целей, которые наметили на этот сезон.

Матч УНИКС - "Автодор" получился крайне нестандартным по сюжету. Гости начали с сумасшедшего рывка - 19 безответных очков за первые пять минут чистого времени. Получив нокдаун 0:19, хозяева все же смогли прийти в себя и набрали 9 очков кряду. Но "Автодор" снова начала наращивать свой перевес, и в середине второй десятиминутки он достиг максимума - "плюс 20" (34:14). Казанцы не сдавались, на ходу делали выводы из ошибок и начали длительную погоню, которая под занавес третьей четверти завершилась тем, что Алекс Таюс вывел команду с берегов Волги вперед - 60:59.

Фото: официальный сайт БК "Самара"
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В завершающем отрезке матча победителя было предсказать трудно. Еще за 38 секунд до сирены об окончании основного времени табло фиксировало равный счет - 83:83. Победный для УНИКСа бросок совершил Джамар Смит, причем это оказалось трехочковое попадание. У саратовцев оставалось время на ответную атаку - тщетно. Лучшими бомбардирами у победителей стали Алекс Таюс (27 очков) и Джамар Смит (19), в составе "Автодора" отличились Маркел Старкс (24) и Элджин Кук (20).

- Я говорил, что это будет интересная игра, таковой она и оказалась. Моя команда показывала хороший баскетбол, мы боролись все 40 минут против действительно сильного соперника, - считает главный тренер "Автодора" Предраг Крунич. - В Казани всегда сложно играть. Мы сделали пару необязательных ошибок, и они стоили нам победы. Один-два хороших паса - и мы смогли бы выиграть матч. Но это баскетбол, "Автодор" сражался с опытной команды, которая использовала наши ошибки.

В матче "Астана" - "Енисей" тоже ничего не было ясно до последней минуты. За 19 секунд до сирены благодаря броску Дастина Хога из-под кольца сибиряки сократили разрыв до двух очков - 89:91. Совсем скоро после потери баскетболиста "Астаны" Душана Ристича, совершившего неудачный пас из-за лицевой линии, гости получили шанс перевести игру в овертайм, однако Дэвион Берри момент не использовал. Лучшие бомбардиры у соперников в этом матче: "Астана" - Малькольм Хилл (29 очков), Душан Ристич (26 + 17 подборов); "Енисей" - Дэвион Берри (22), Томислав Зубчич (17).

И, наконец, сегодня во встрече двух зарубежных команд польская "Зелена-Гура" в Эстонии победила местный "Калев" - 90:72. В понедельник, 6 января, состоится центральный матч всей первой половины чемпионата - лидер турнира "Химки" против действующего чемпиона и своего ближайшего преследователя ЦСКА.

Положение команд в Единой лиге

1. "Химки" (Московская область) - 11 побед - 1 поражение;

2. ЦСКА (Москва) - 10-3;

3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-4;

4. УНИКС (Казань) - 7-5;

5. "Енисей" (Красноярск) - 6-5;

6. БК "Нижний Новгород" - 5-6;

7. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 5-6;

8. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5-6;

9. "Зелена-Гура" (Польша) - 5-7;

10. "Калев" (Таллинн, Эстония) - 5-8;

11. "Автодор" (Саратов) - 4-7;

12. "Парма" (Пермский край) - 3-9;

13. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 2-9.

По итогам двухкругового турнира в плей-офф выйдут 8 лучших команд.

Ближайшие матчи

6 января, понедельник. "Химки" - ЦСКА, "Цмоки-Минск" - "Зенит".

11 января, суббота. "Локомотив-Кубань" - "Нижний Новгород".

12 января, воскресенье. "Цмоки-Минск" - "Автодор", "Парма" - "Астана".

13 января, понедельник. "Енисей" - "Зелена-Гура".

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