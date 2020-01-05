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05.01.2020 12:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сделаны уникальные операции людям без лица и с синдромом Паркинсона

Текст: Антон Дерябин, Ольга Кондрева, Надежда Столярчук
В прошлом году в российских регионах провели три уникальные операции. Внимание корреспондентов "РГ" на них обратили сами медики. Они считают, что этот опыт может быть ценен для их коллег из других областей, краев и республик.

Не дрожать!

Высокотехнологичные операции, выполненные казанскими нейрохирургами, помогли справиться с дрожью людям с болезнью Паркинсона. Больным имплантировали так называемые DBS-системы глубинной стимуляции головного мозга, которые позволяют контролировать движения. Причем, как утверждают специалисты, до конца жизни.

В нашей стране такие нейрохирургические вмешательства пока большая редкость. Хотя в мире, начиная с 2000-х годов, их выполнено уже более 100 тысяч. В России за то же время - около тысячи. И то, что в прошлом году нейрохирурги Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) успешно выполнили 15 подобных вмешательств, настоящий рекорд.

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По словам врачей, такие операции не избавляют от дрожательного паралича полностью, но качество жизни пациентов меняют кардинально.

"Прошло всего пару дней после операции, а уже такое улучшение! - говорит жительница Набережных Челнов, супруга одного из пациентов МКДЦ. - Мужу намного легче. Говорит, что скоро постоянный уход за ним не потребуется. Вернется к обычному образу жизни".

Раньше, еще до выхода на пенсию, он, по ее словам, был плотником, у станка стоял, постоянно работал руками. Но болезнь Паркинсона, которая, кстати, обычно возникает после 57 лет, все изменила. А теперь к нему возвращается самостоятельность.

Как выяснилось, именно утрата способности к самообслуживанию, когда больной уже не в состоянии выполнять повседневные функции, в том числе есть, вставать с кровати и одеваться, является одним из главных показаний к хирургическому вмешательству. Таких пациентов, как правило, и направляют в МКДЦ из Республиканского клинико-диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии.

По словам врача-нейрохирурга МКДЦ Айрата Габидуллина, а он единственный в Казани имплантирует DBS-системы, обеспечивающие хроническую стимуляцию глубинных структур мозга, операция вместе с подготовкой пациента длится минимум восемь часов и требует ювелирной точности.

Процедура проходит в два этапа. В мозг пациента, который находится в сознании, вживляют электроды. А в области груди под кожу устанавливают нейростимулятор. Устройство размером почти со спичечный коробок, по сути, является компьютером всей системы. Это оно в соответствии с установленными во время операции настройками посылает точные электрические сигналы к головному мозгу и тем самым помогает контролировать двигательные расстройства у больных Паркинсоном. В дальнейшем пациент с помощью пульта сможет сам включать и выключать его по необходимости.

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"Устройство работает автономно, - объясняет Айрат Габидуллин. - Оно является двухканальным и воздействует на определенные участки в обоих полушариях головного мозга, тогда как так называемые деструктивные операции можно выполнять только в одном. Это большое преимущество".

Раньше больному, у которого, к примеру, дрожат руки, потребовалось бы два хирургических вмешательства с интервалом в год: сначала на одном полушарии, потом на втором. А новая технология позволяет избавить пациента от недуга за одну операцию.

Есть и другие плюсы: имплантация DBS-системы является малотравматичным вмешательством. Это означает, что проводить его больным Паркинсона можно и в более пожилом возрасте. К тому же риск послеоперационных осложнений в данном случае маловероятен.

По подсчетам специалистов, в Татарстане в имплантации систем глубинной стимуляции мозга ежегодно нуждаются около 30 человек, а в Приволжском федеральном округе и того больше - 200. На этом фоне рекордные 15 операций, которые выполняют в МКДЦ, - капля в море.

Конечно, такие высокотехнологичные вмешательства выполняют и в федеральных центрах. Но выезжать туда на лечение пациентам с болезнью Паркинсона, имеющим тяжелые двигательные нарушения, сложно. Поэтому специалисты Межрегионального клинико-диагностического центра намерены развивать это направление и впредь. К увеличению количества операций они готовы.

Не потерять лицо

Нижегородские хирурги провели уникальную челюстно-лицевую операцию. Если предельно упрощать, то операция выглядит так. Сначала пациенту сканируют лицо. Потом на высокоточном трехмерном принтере печатают части его лица. А затем на их основе делаются эластичные импланты. Как в фантастическом фильме.

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Уникальность операции в том, что лицо пациента было восстановлено с помощью индивидуальных имплантов. Раньше для восстановительных операций в челюстно-лицевой хирургии использовали стандартные импланты. Персонификация же под конкретный посттравматический дефект позволяет пациенту восстановиться значительно быстрее и сохраняет лицо максимально близким к тому, что было изначально.

К операции сотрудники Института стоматологии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) готовились три месяца. В лаборатории аддитивных (то есть трехмерных) технологий ПИМУ были разработаны персонифицированные тонкие имплантаты нижней стенки глазницы и скуловой кости на основе 3D. Это позволило хирургам тщательно продумать все детали предстоящей операции, спрогнозировать все риски. Затем на основе прототипа был создан эластичный имплант. Причем это индивидуализированный имплант совпадает с костным дефектом практически идеально.

Как рассказали врачи, проводившие операцию, с индивидуальными имплантами работать гораздо легче. Операция прошла в штатном режиме. Пациент чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.

Дважды рожденный

Еще одну уникальную операцию провели врачи красноярской краевой клинической больницы. Они фактически подарили второе рождение мужчине, которой почти лишился головы на лесопилке.

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45-летний красноярец Эдуард Иншаков работал на предприятии и случайно попал под пилу. Как сказали потом хирурги, Эдуарду еще очень повезло - сорвавшаяся с мощной пилы цепь задела рабочего по касательной. Но все равно успела натворить дел, оставив после себя перерубленную трахею, а также переломы обеих височных костей, скулы, глазницы и челюсти. Зато не затронула сонные артерии, не выбила глаза, да и вообще - просто оставила в живых.

Двое суток Эдуард провел после операции в реанимации краевой больницы, затем был переведен в отделение торакальной хирургии. "Мы убедились, что пострадавшему не грозят осложнения со стороны органов грудной клетки, и отправили его в отделение челюстно-лицевой хирургии, где коллеги ему исправят нижнюю челюсть", - рассказывает лечащий врач, торакальный хирург Александр Хорошилов.

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