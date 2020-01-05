Сделаны уникальные операции людям без лица и с синдромом Паркинсона

В прошлом году в российских регионах провели три уникальные операции. Внимание корреспондентов "РГ" на них обратили сами медики. Они считают, что этот опыт может быть ценен для их коллег из других областей, краев и республик.

Не дрожать!

Высокотехнологичные операции, выполненные казанскими нейрохирургами, помогли справиться с дрожью людям с болезнью Паркинсона. Больным имплантировали так называемые DBS-системы глубинной стимуляции головного мозга, которые позволяют контролировать движения. Причем, как утверждают специалисты, до конца жизни.

В нашей стране такие нейрохирургические вмешательства пока большая редкость. Хотя в мире, начиная с 2000-х годов, их выполнено уже более 100 тысяч. В России за то же время - около тысячи. И то, что в прошлом году нейрохирурги Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) успешно выполнили 15 подобных вмешательств, настоящий рекорд.

По словам врачей, такие операции не избавляют от дрожательного паралича полностью, но качество жизни пациентов меняют кардинально.

"Прошло всего пару дней после операции, а уже такое улучшение! - говорит жительница Набережных Челнов, супруга одного из пациентов МКДЦ. - Мужу намного легче. Говорит, что скоро постоянный уход за ним не потребуется. Вернется к обычному образу жизни".

Раньше, еще до выхода на пенсию, он, по ее словам, был плотником, у станка стоял, постоянно работал руками. Но болезнь Паркинсона, которая, кстати, обычно возникает после 57 лет, все изменила. А теперь к нему возвращается самостоятельность.

Как выяснилось, именно утрата способности к самообслуживанию, когда больной уже не в состоянии выполнять повседневные функции, в том числе есть, вставать с кровати и одеваться, является одним из главных показаний к хирургическому вмешательству. Таких пациентов, как правило, и направляют в МКДЦ из Республиканского клинико-диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии.

По словам врача-нейрохирурга МКДЦ Айрата Габидуллина, а он единственный в Казани имплантирует DBS-системы, обеспечивающие хроническую стимуляцию глубинных структур мозга, операция вместе с подготовкой пациента длится минимум восемь часов и требует ювелирной точности.

Процедура проходит в два этапа. В мозг пациента, который находится в сознании, вживляют электроды. А в области груди под кожу устанавливают нейростимулятор. Устройство размером почти со спичечный коробок, по сути, является компьютером всей системы. Это оно в соответствии с установленными во время операции настройками посылает точные электрические сигналы к головному мозгу и тем самым помогает контролировать двигательные расстройства у больных Паркинсоном. В дальнейшем пациент с помощью пульта сможет сам включать и выключать его по необходимости.

"Устройство работает автономно, - объясняет Айрат Габидуллин. - Оно является двухканальным и воздействует на определенные участки в обоих полушариях головного мозга, тогда как так называемые деструктивные операции можно выполнять только в одном. Это большое преимущество".

Раньше больному, у которого, к примеру, дрожат руки, потребовалось бы два хирургических вмешательства с интервалом в год: сначала на одном полушарии, потом на втором. А новая технология позволяет избавить пациента от недуга за одну операцию.

Есть и другие плюсы: имплантация DBS-системы является малотравматичным вмешательством. Это означает, что проводить его больным Паркинсона можно и в более пожилом возрасте. К тому же риск послеоперационных осложнений в данном случае маловероятен.

По подсчетам специалистов, в Татарстане в имплантации систем глубинной стимуляции мозга ежегодно нуждаются около 30 человек, а в Приволжском федеральном округе и того больше - 200. На этом фоне рекордные 15 операций, которые выполняют в МКДЦ, - капля в море.

Конечно, такие высокотехнологичные вмешательства выполняют и в федеральных центрах. Но выезжать туда на лечение пациентам с болезнью Паркинсона, имеющим тяжелые двигательные нарушения, сложно. Поэтому специалисты Межрегионального клинико-диагностического центра намерены развивать это направление и впредь. К увеличению количества операций они готовы.

Не потерять лицо

Нижегородские хирурги провели уникальную челюстно-лицевую операцию. Если предельно упрощать, то операция выглядит так. Сначала пациенту сканируют лицо. Потом на высокоточном трехмерном принтере печатают части его лица. А затем на их основе делаются эластичные импланты. Как в фантастическом фильме.

Уникальность операции в том, что лицо пациента было восстановлено с помощью индивидуальных имплантов. Раньше для восстановительных операций в челюстно-лицевой хирургии использовали стандартные импланты. Персонификация же под конкретный посттравматический дефект позволяет пациенту восстановиться значительно быстрее и сохраняет лицо максимально близким к тому, что было изначально.

К операции сотрудники Института стоматологии Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) готовились три месяца. В лаборатории аддитивных (то есть трехмерных) технологий ПИМУ были разработаны персонифицированные тонкие имплантаты нижней стенки глазницы и скуловой кости на основе 3D. Это позволило хирургам тщательно продумать все детали предстоящей операции, спрогнозировать все риски. Затем на основе прототипа был создан эластичный имплант. Причем это индивидуализированный имплант совпадает с костным дефектом практически идеально.

Как рассказали врачи, проводившие операцию, с индивидуальными имплантами работать гораздо легче. Операция прошла в штатном режиме. Пациент чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.

Дважды рожденный

Еще одну уникальную операцию провели врачи красноярской краевой клинической больницы. Они фактически подарили второе рождение мужчине, которой почти лишился головы на лесопилке.

45-летний красноярец Эдуард Иншаков работал на предприятии и случайно попал под пилу. Как сказали потом хирурги, Эдуарду еще очень повезло - сорвавшаяся с мощной пилы цепь задела рабочего по касательной. Но все равно успела натворить дел, оставив после себя перерубленную трахею, а также переломы обеих височных костей, скулы, глазницы и челюсти. Зато не затронула сонные артерии, не выбила глаза, да и вообще - просто оставила в живых.

Двое суток Эдуард провел после операции в реанимации краевой больницы, затем был переведен в отделение торакальной хирургии. "Мы убедились, что пострадавшему не грозят осложнения со стороны органов грудной клетки, и отправили его в отделение челюстно-лицевой хирургии, где коллеги ему исправят нижнюю челюсть", - рассказывает лечащий врач, торакальный хирург Александр Хорошилов.