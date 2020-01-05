В Перми экстренно приземлился самолет из Дубая

Поздно вечером 4 января на запасном аэродроме в Перми экстренную посадку совершил Boeing, следовавший из Дубая в Сыктывкар.

Как сообщает ТАСС, аэропорт точки назначения не был готов принять самолет из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно вынужденно приземлилось в аэропорту Большое Савино в Перми, никто из 180 пассажиров не пострадал.

Самолет отправился из Перми в Сыктывкар в ночь на 5 января, полет прошел благополучно.

Напомним, утром того же дня в Перми сел авиалайнер рейса Тюмень - Санкт-Петербург. На борту были неполадки с навигацией.