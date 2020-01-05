Из-за зимнего наводнения на Енисее полиция усилила контроль

В Красноярском крае из-за аномально теплой погоды Енисей подтопил несколько поселков в районе города Лесосибирск. Под удар стихии попали населенные пункты Абалаково и Стрелка (село названо так, поскольку находится в месте слияния Ангары и Енисея).

По последним данным, уровень реки был близок к критической отметке - восемь метров. Подтопленными оказались хозяйственные постройки на берегу - гаражи, сараи, лодочные станции. По данным краевого учреждения "Спасатель", кромка ледостава на Енисее сейчас в районе Абалаково. Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

"В связи с осложнением обстановки полицейские переведены в усиленный режим несения службы, - сообщили "РГ" в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Восемь сотрудников полиции работают в поселке Стрелка, еще один участковый уполномоченный - в Абалаково. Полицейские охраняют общественный порядок, а также ориентированы на оказание помощи гражданам во взаимодействии с сотрудниками МЧС. В Лесосибирске угрозы подтопления нет".

Очевидцы в соцсетях сообщают, что за последние часы темпы повышения уровня воды снизились. Однако администрация Лесосибирска все равно просит население города быть готовым к возможной эвакуации там, где это может понадобиться.

"Установление ледостава на реке Енисей на участке Енисейск - Стрелка сопровождается срывом кромки ледостава, ледоходом и повышением уровня воды. Пятого-седьмого января возможны подвижки льда, кратковременный ледоход, резкие колебания уровня воды", - говорят в Среднесибирском Управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.