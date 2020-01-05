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05.01.2020 08:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за зимнего наводнения на Енисее полиция усилила контроль

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
В Красноярском крае из-за аномально теплой погоды Енисей подтопил несколько поселков в районе города Лесосибирск. Под удар стихии попали населенные пункты Абалаково и Стрелка (село названо так, поскольку находится в месте слияния Ангары и Енисея).
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

По последним данным, уровень реки был близок к критической отметке - восемь метров. Подтопленными оказались хозяйственные постройки на берегу - гаражи, сараи, лодочные станции. По данным краевого учреждения "Спасатель", кромка ледостава на Енисее сейчас в районе Абалаково. Все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Фото: iStock
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"В связи с осложнением обстановки полицейские переведены в усиленный режим несения службы, - сообщили "РГ" в ГУ МВД по Красноярскому краю. - Восемь сотрудников полиции работают в поселке Стрелка, еще один участковый уполномоченный - в Абалаково. Полицейские охраняют общественный порядок, а также ориентированы на оказание помощи гражданам во взаимодействии с сотрудниками МЧС. В Лесосибирске угрозы подтопления нет".

Очевидцы в соцсетях сообщают, что за последние часы темпы повышения уровня воды снизились. Однако администрация Лесосибирска все равно просит население города быть готовым к возможной эвакуации там, где это может понадобиться.

"Установление ледостава на реке Енисей на участке Енисейск - Стрелка сопровождается срывом кромки ледостава, ледоходом и повышением уровня воды. Пятого-седьмого января возможны подвижки льда, кратковременный ледоход, резкие колебания уровня воды", - говорят в Среднесибирском Управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МВД Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае

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