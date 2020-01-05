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05.01.2020 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Кабардино-Балкарии погиб парапланерист

Текст: Татьяна Павловская

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку жесткой посадки параплана в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики. Инцидент произошел накануне в селе Эльтюбю. В результате один человек погиб.

Фото: ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу
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Как рассказали спасатели, в результате происшествия еще один человек пострадал и доставлен в больницу.

"Есть один погибший и один пострадавший. Пострадавший госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Они совершали полет на параплане, что именно произошло, пока неизвестно", - цитирует ТАСС представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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