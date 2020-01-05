Хирурга-онколога Андрея Павленко похоронят 6 января

Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который умер после двух лет борьбы с раком, пройдет в понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. Об этом сообщила на своей странице в Facebook супруга врача Анна Гегечкори.

Напомним, онколог из Петербурга Андрей Павленко с 2018 года вел проект "Жизнь человека", в котором рассказывал, с какими трудностями приходится сталкиваться онкобольным, в том числе и ему. У врача обнаружили рак желудка довольно поздно - на третьей стадии заболевания, когда вероятность излечения составляет порядка пяти процентов.

В воскресенье Андрея Павленко не стало. Он умер на 42-м году жизни. По договоренности с хирургом будет создан грант имени Андрея Павленко специально для медиапроектов, которые правдиво рассказывают об онкологических заболеваниях.

Похороны Андрея Павленко состоятся завтра в 15 часов на Киновеевском кладбище.