В Петербурге скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Врач-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, который с 2018 года рассказывал в специальном проекте о том, как борется с обнаруженным у него раком желудка, умер сегодня в 8.20 на 42-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Анна Гегечкори.

В марте 2018 Андрей Павленко узнал, что у него тяжелая форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5 процентов. Эта информация стала для него не только трагедией, но и побудила завести в интернете проект "Жизнь человека".

В этом блоге врач-онколог рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями приходится сталкиваться пациентам, в частности - лично ему. В периоды ремиссии он продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

Андрей Павленко руководил отделением крупной университетской клиники в Петербурге. Он выступал за изменения в системе отечественной онкологии, в частности, создал проект Школа практической онкологии и благотворительный фонд Cancer Fund.

По договоренности с Андреем сайт проекта "Жизнь человека" решил, что после его ухода будет создан грант имени Андрея Павленко для медиапроектов, которые доносят правильную и правдивую информацию об онкозаболеваниях.