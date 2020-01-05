В Карелии при пожаре в деревянном доме погибли четверо мужчин

В поселке Бочилово Пудожского района на пожаре в одном из деревянных домов погибли четыре человека. Их тела обнаружили во время тушения огня. Возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

В группе ВКонтакте отряда противопожарной службы по Пудожскому району сообщили некоторые подробности. ЧП произошло в субботу в 21 час. Возгорание случилось в четырехквартирном жилом деревянном доме. Привлекались силы и средства по рангу пожара 1-бис - 12 человек личного состава и три единицы техники.

С пожаром удалось справиться только в 04.20 уже в воскресенье. Дом площадью более 200 квадратных метров значительно поврежден. В одной из квартир обнаружили тела четырех погибших мужчин. Еще одного доставили в Пудожскую центральную районную больницу с ожогами и резаной раной руки.

Как добавили в Следкоме Карелии, наиболее вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.