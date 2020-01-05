МЧС назвало регионы, где неосторожнее всего обращаются с пиротехникой

Во время новогодних праздников в России возникло более десяти пожаров из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

1 января в Железногорске Красноярского края сгорела квартира, в Ставропольском крае возник пожар на балконе, а в Бердске Новосибирской области огонь вспыхнул на лоджии.

Больше всего случаев зафиксированы в Иркутской области. В поселке Молодежном загорелась обшивка дома, в садоводстве "Факел" пострадали дачный дом и гараж, а в поселке Горячий ключ вспыхнула кровля жилища.

В первый же день нового года в Самаре и Мурманске произошел пожар на балконе, а 2 января аналогичный случай не миновал Москву и Саров Нижегородской области.

Замкнул череду неприятностей от пиротехники 4 января пожар в квартире в Казани.

Впереди рождественские гуляния, и в связи с этим МЧС России призывает соблюдать правила обращения с пиротехническими изделиями, запускать их только на специально отведенных площадках, вдали от жилых домов, зданий и линий электропередач.