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05.01.2020 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Отельеры, ученые и инвесторы получили налоговые льготы

Текст: Антон Валагин, Елена Гусакова, Роман Мерзляков, Юлия Потапова
Новым отелям и гостевым домам в Крыму предоставили "налоговые каникулы". А участники одного из нацпроектов в Волгоградской области получили налоговый вычет. В Орловской области, наоборот, льготы отменили.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Все - для отдыхающих

Нулевая налоговая ставка будет действовать в Крыму для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, сдающих места для временного проживания.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Речь идет о "малышах" на упрощенной системе налогообложения, которые имеют не более пяти работников и получают доход от сдачи жилья не выше 15 миллионов рублей в год. Сейчас при применении упрощенной системы налогообложения предприниматели платят четыре процента от всех доходов.

Крымские власти считают, что нововведение поддержит малый бизнес на этапе становления, а впоследствии расширит налоговую базу и повысит привлекательность курорта. Благодаря выходу отельеров из тени, их работа станет более прозрачной, а средства размещения - более комфортными и безопасными.

90 процентов - в минус

В Волгоградской области приняли блок изменений в налоговое законодательство, актуальные для бизнеса.

Фото: iStock
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Так, участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" дали право инвестиционного налогового вычета. Он установлен на уровне 90 процентов расходов на модернизацию.

"Принятие закона будет способствовать притоку инвестиций в экономику региона, - рассказал заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков. - Создаст комфортные условия для внедрения новых технологий, выпуска конкурентоспособной продукции и как следствие достижение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей".

Если сейчас в нацпроекте участвует 17 региональных организаций, то к 2023 году их количество должно превысить 90.

Пять лет в плюсе

Второй волгоградский документ внес изменения в закон "О налоге на имущество организаций". Фирма может рассчитывать на льготы в течение срока окупаемости инвестпроекта. И этот период разрешили продлевать.

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"Но общий срок продления льготы не может превышать пяти лет", - пояснила председатель комитета экономической политики области Галина Быкадорова.

Только в 2020 году бюджет Волгоградской области недосчитается из-за такого подарка бизнесу 50 миллионов рублей. Общий размер выпадающих доходов оценивается в 200 миллионов рублей. Но потом этот ущерб должны компенсировать новые налоги от реализованных проектов.

"Спасибо" - для инноваций

Еще один волгоградский закон поощряет инновационное предпринимательство.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Компании, имеющие не менее 70 процентов дохода от научной и технической деятельности, получают налоговую ставку от одного до пяти процентов. На сегодня таким условиям соответствуют 202 организации, половина из них применяют упрощенную систему налогообложения.

В прошлом году общий объем налогов по "упрощенке" составил 4,5 миллиарда рублей. Доля научного сектора в этом куше составила лишь 0,4 процента. Принятие нового закона снизит ее до 0,3 процента, но поможет развитию этого направления экономической деятельности.

Инвестор с прибылью

С 2020 года в два раза уменьшается ставка по налогу на прибыль производственных компаний, зарегистрированных в Кузбассе и реализующих на его территории инвестиционные проекты. Вместо 20 процентов станет 10.

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Также инвесторов на пять лет освободят от отчисляемого в областной бюджет налога на имущество, а в следующую пятилетку они будут платить этот налог по ставке 1,1 процента (вместо базовой 2,2 процента).

Как уточнил замгубернатора Кемеровской области Алексей Крупин, объем инвестиций по каждому инвестпроекту должен насчитывать минимум 50 миллионов рублей за три года (не меньше 500 миллионов за пять лет).

Воспользоваться этими мерами поддержки смогут более двух десятков потенциальных инвесторов, включенных в региональный реестр и готовых вложить средства в такие направления, как АПК, машиностроение и обрабатывающую отрасль. Исключение составляют добыча полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов, металлургия и некоторые другие направления.

Льготы отменяются

В Орловской области скорректирован закон "О налоге на имущество организаций". С первого января отменены налоговые льготы для имущества органов государственной власти и местного самоуправления, жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ, если их содержание финансируется из областного либо местного бюджета.

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А также для объектов, признанных памятниками истории и культуры регионального значения, предназначенных для детского отдыха либо использующихся для охраны природы, пожарной безопасности или гражданской обороны.

Также придется платить налоги на недвижимость социально-культурной направленности - в том числе за котельные, прачечные и пищеблоки учреждений образования и культуры, больниц и организаций социальной защиты. И за имущество МФЦ, организаций-операторов инфраструктуры электронного правительства Орловской области.

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