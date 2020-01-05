В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек

В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом. Он задержан, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Крыму.

Смертельная авария, виновником которой стал полицейский, произошла накануне вечером на центральной улице районного центра. 26-летний начальник отдела полиции, употребив алкоголь, за рулем служебной машины сбил трех пешеходов - двух мужчин и одну женщину. В результате полученных травм 33-летний мужчина скончался в больнице. Двое других пострадавших - мужчина 34 лет и 20-летняя девушка - получили травмы различной степени тяжести.

Полицейского, совершившего наезд на пешеходов, подозревают в нарушении правил дорожного движения, предусмотренном частью четвертой статьи 264 УК РФ (ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека).