В Новороссийске расцвели алыча и жасмин

В Новороссийске за эту зиму ни разу в течение суток не было минусовой температуры, а в середине декабря столбик термометра поднимался до 15 градусов. Из-за теплой погоды на деревьях набухают почки и распускаются первоцветы.

Так, в селе Южная Озереевка, расположенном в окрестностях города-героя, зацвел розмарин, который обычно раскрывают бутоны не раньше мая, распустились жасмин и алыча. А озерные лягушки, как заметили ученые, в эту зиму не залегли в спячку.

Все эти явления вызывают тревогу у специалистов. По словам местного агронома-биолога Вениамина Голубитченко, резкое похолодание может нанести серьезный ущерб животным и растениям, которые запустили свои биологические часы раньше времени.

- Третий год подряд мы наблюдаем в Новороссийске аномально теплую зиму, - пояснил он в беседе с корреспондентом "РГ". - В прошлом декабре у нас также цвела алыча, а спустя год я увидел, что эти деревья высохли. Причиной стали февральские морозы. Тогда они продержались всего несколько дней, но этого хватило, чтобы нанести растениям непоправимый урон. Боюсь, что сейчас ситуация может повториться.

По словам агронома-биолога, аномальная зима способствует развитию большого количества вредителей сельского хозяйства, в том числе новых насекомых, которые мигрировали из более теплых территорий, в первую очередь - из Абхазии и Турции.

- Уже сейчас агрономы готовятся противодействовать нашествию новых насекомых-вредителей, - говорит Вениамин Голубитченко.

По его словам, причина аномальной погоды - в изменении путей воздушных потоков.