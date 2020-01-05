В Сочи возобновили продажи единого ски-пасса

Сегодня в Красной Поляне снова открыли продажи единого ски-пасса, действующего на всех трех горных курортах.

Напомним, их уже начали продавать 20 декабря, но из-за погодных условий и невозможности открытия всех горнолыжных трасс администрация курортов перенесла старт продаж.

Сейчас зима наконец вступила в свои права - и погода в горах Сочи нормализовалась до устойчивых минусовых температур.

Благодаря единому ски-пассу для туристов доступны горнолыжные трассы, канатные дороги, прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и другие услуги и инфраструктура курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура") и курорта "Красная Поляна".

Единый ски-пасс можно приобрести в кассах курортов. Гости могут выбрать из несколько тарифов: разовый (со сроком действия один день), сезонный абонемент (с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона) и на несколько дней (от двух до восьми).

Для удобства туристов между горными курортами курсирует бесплатный ски-бас.