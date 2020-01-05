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05.01.2020,  
14:02
Текст:  Алексей Иванов

Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы"

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В нынешнем году российская армия получит в свое распоряжение БМП-3 с новейшим боевым модулем "Эпоха", а также БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Помимо этого планируются поставки в Сухопутные войска и БМПТ "Терминатор", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пока что речь идет об "образцах" современной техники, точное количество, предусмотренное гособоронзаказом, не раскрывается.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Боевые машины пехоты прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности. Как уже писала "РГ", "Эпоха" была продемонстрирован широкой публике только в конце прошлого года, до этого о разработке сообщалось мало. Необитаемый боевой модуль оснащен 57-миллиметровой пушкой, которая сменила ранее применявшееся 30-миллиметровое орудие. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет с боекомплектом две тысячи патронов. Также в арсенале предполагается использовать и управляемые ракеты комплекса "Корнет".

Они же составляют основу вооружения боевого отделения БМП "Бережок". В нем предусмотрено восемь таких противотанковых ракет, четыре из которых готовы к пуску. Автоматическая пушка у этого комплекса прежнего калибра - 30 миллиметров, но зато в паре к ней установлен автоматический гранатомет.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая боевая машина огневой поддержки, активно используется в войсках на протяжении уже нескольких лет.

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