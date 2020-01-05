Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы"

В нынешнем году российская армия получит в свое распоряжение БМП-3 с новейшим боевым модулем "Эпоха", а также БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Помимо этого планируются поставки в Сухопутные войска и БМПТ "Терминатор", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Пока что речь идет об "образцах" современной техники, точное количество, предусмотренное гособоронзаказом, не раскрывается.

Боевые машины пехоты прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности. Как уже писала "РГ", "Эпоха" была продемонстрирован широкой публике только в конце прошлого года, до этого о разработке сообщалось мало. Необитаемый боевой модуль оснащен 57-миллиметровой пушкой, которая сменила ранее применявшееся 30-миллиметровое орудие. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет с боекомплектом две тысячи патронов. Также в арсенале предполагается использовать и управляемые ракеты комплекса "Корнет".

Они же составляют основу вооружения боевого отделения БМП "Бережок". В нем предусмотрено восемь таких противотанковых ракет, четыре из которых готовы к пуску. Автоматическая пушка у этого комплекса прежнего калибра - 30 миллиметров, но зато в паре к ней установлен автоматический гранатомет.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая боевая машина огневой поддержки, активно используется в войсках на протяжении уже нескольких лет.