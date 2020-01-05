На Урале за спасение матери и ребенка наградят офицера Росгвардии

В городе Снежинске Челябинской области офицер Росгвардии Вагиф Магеррамов спас на пожаре женщину и ребенка. Губернатор принял решение представить его к награде, сообщили "РГ" в правительстве региона.

Инцидент произошел около 11 часов дня 3 января. Проезжая на автомобиле мимо дома 28 по улице Мира, офицер заметил валивший из подъезда дым и женщину на балконе четвертого этажа, которая не решалась спуститься и просила о помощи.

- Офицер попросил женщину сбросить ему ключи от входной двери и сохранять спокойствие. Задержав дыхание он, поднялся к квартире по сильно задымленному подъезду и вывел на улицу молодую мать и ребенка, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - К этому времени к дому подоспела пожарная охрана и скорая помощь. Благодаря смелым действиям офицера обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание колясок на лестничной клетке четвертого этажа.

Спасший людей офицер надышался угарным газом и находится в терапевтическом отделении городской медсанчасти. Врачи оценивают его состояние, как стабильное, отметили в правительстве региона.