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05.01.2020 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале за спасение матери и ребенка наградят офицера Росгвардии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Снежинске Челябинской области офицер Росгвардии Вагиф Магеррамов спас на пожаре женщину и ребенка. Губернатор принял решение представить его к награде, сообщили "РГ" в правительстве региона.

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Инцидент произошел около 11 часов дня 3 января. Проезжая на автомобиле мимо дома 28 по улице Мира, офицер заметил валивший из подъезда дым и женщину на балконе четвертого этажа, которая не решалась спуститься и просила о помощи.

- Офицер попросил женщину сбросить ему ключи от входной двери и сохранять спокойствие. Задержав дыхание он, поднялся к квартире по сильно задымленному подъезду и вывел на улицу молодую мать и ребенка, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - К этому времени к дому подоспела пожарная охрана и скорая помощь. Благодаря смелым действиям офицера обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание колясок на лестничной клетке четвертого этажа.

Спасший людей офицер надышался угарным газом и находится в терапевтическом отделении городской медсанчасти. Врачи оценивают его состояние, как стабильное, отметили в правительстве региона.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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