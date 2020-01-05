Тюменских туристов задержали за драку в аэропорту

В тюменском аэропорту Рощино полиция задержала супружескую чету, устроившую перепалку в международном секторе, сообщили в Управления на транспорте МВД по УрФО.

- В линейный отдел поступило сообщение о том, что на втором этаже здания аэровокзала требуется помощь полиции, - пояснили в пресс-службе МВД на транспорте. - Как выяснилось, супружеская пара собравшаяся лететь рейсом "Тюмень - Нячанг (Вьетнам)" поссорилась перед вылетом, и в итоге оба грубо нарушали общественный порядок и едва не спровоцировали драку.

Нарушители были задержаны и доставлены в полицию. По возвращению домой им придется оплатить штраф за мелкое хулиганство.

Кстати

Еще две туристки, вернувшиеся в Екатеринбург из Пхукета, привлечены к ответственности за "Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна" (часть 6 статьи 11.17 КоАП РФ). Во время перелета они разгуливали по салону, отказывались занять свои места и грубили бортпроводникам, отметили в полиции.