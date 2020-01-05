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05.01.2020 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аварии под Екатеринбургом пострадали пять человек

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области выясняют обстоятельства лобового ДТП, в котором пострадали пять человек, включая двухлетнего ребенка, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

В Тюменской области в ДТП погибла семья из пяти человек

Авария произошла в субботу вечером на 46 километре автодороги Артемовский-Зайково, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 64-летний водитель иномарки Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Mitsubishi Lancer под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя и находившиеся с ними пассажирки в возрасте 44 и 35 лет, а также двухлетняя девочка, перевозившаяся в Mitsubishi в детском удерживающем устройстве, получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу Ирбита.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, исключения резких маневров на дороге и использования ремней безопасности.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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