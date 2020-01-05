В аварии под Екатеринбургом пострадали пять человек

В Свердловской области выясняют обстоятельства лобового ДТП, в котором пострадали пять человек, включая двухлетнего ребенка, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

Авария произошла в субботу вечером на 46 километре автодороги Артемовский-Зайково, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 64-летний водитель иномарки Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Mitsubishi Lancer под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя и находившиеся с ними пассажирки в возрасте 44 и 35 лет, а также двухлетняя девочка, перевозившаяся в Mitsubishi в детском удерживающем устройстве, получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу Ирбита.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, исключения резких маневров на дороге и использования ремней безопасности.