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05.01.2020 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли двое взрослых и ребенок. Еще один ребенок находится в реанимации, сообщили в воскресенье  ГУ МВД региона.

В аварии под Екатеринбургом пострадали пять человек

- Авария произошла сегодня на 1580 километре трассы М5 Урал в районе города Сим, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По предварительным данным, Volkswagen Jetta не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с Mitsubishi Pajero.

37-летний виновник аварии вместе с 33-летней пассажиркой и 10-летним ребенком погибли. Еще один ребенок в возрасте 13 лет госпитализирован в реанимацию.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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