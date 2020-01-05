В Челябинской области в лобовом ДТП погибли три человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства крупного ДТП на трассе М5, в котором погибли двое взрослых и ребенок. Еще один ребенок находится в реанимации, сообщили в воскресенье ГУ МВД региона.

- Авария произошла сегодня на 1580 километре трассы М5 Урал в районе города Сим, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По предварительным данным, Volkswagen Jetta не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с Mitsubishi Pajero.

37-летний виновник аварии вместе с 33-летней пассажиркой и 10-летним ребенком погибли. Еще один ребенок в возрасте 13 лет госпитализирован в реанимацию.