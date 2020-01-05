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05.01.2020 06:40
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, чем можно отравиться в ресторане

Текст: Ангелина Зеленькова
Салаты, пирожные и шаурма чаще всего вызывают отравление в ресторанах. О самых опасных с точки зрения возникновения инфекций блюдах рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщила пресс-служба ведомства, из-за халатного отношения владельцев и работников ресторана, нарушений ими санитарного законодательства в заведениях нередки случаи отравления. В числе самых опасных с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, пирожные и торты с кремом, шаурма, а также изделия из рубленого мяса, например, котлеты, рулеты, паштеты. Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.

Фото: iStock
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При отравлении важно незамедлительно обратиться к врачу. Это нужно как для оказания квалифицированной помощи, так и для сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной ситуации нужно доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. Для этого необходимо получить медицинское заключение. Желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением.

Также нужно сохранить чек из ресторана, либо взять выписку по банковскому счету. В ведомстве рекомендуют написать претензию владельцу ресторана с требованием вернуть стоимость ужина или компенсировать затраты на лечение. К ней приложить копию чека и медицинского заключения и направить адресату заказным письмом с уведомлением о вручении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в случае, если ресторатор не признает вину, следует обратиться с исковым заявлением в суд или направить жалобу в Роспотребнадзор.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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