Россияне начали мириться с помощью нотариусов

В России начинает работать новая практика: граждане заверяют у нотариусов медиативные (мирные) соглашения. В Москве первое такое соглашение удостоверено нотариусом Ольгой Запрягаевой. Всего же по стране нотариусы удостоверили четыре медиативных соглашения.

Напомним, медиация - это примирительная процедура, когда стороны договариваются при участии специального посредника - медиатора. Виза же нотариуса придает соглашением официальную силу. Применяться такая процедура может и в семейных конфликтах, и в бизнес-спорах. Как работает новая практика, рассказал медиатор Алексей Кравцов, заведующий кафедрой юридического факультета РГАИС, который в данном деле помог сторонам прийти к соглашению.

Алексей Владимирович, сначала интересно узнать подробности дела.

Кравцов: Участников процесса называть не буду. Если в общих словах, то некая московская фирма с апреля по октябрь прошлого года по договору поставки поставляла химическую продукцию фирме из республики Татарстан. Покупатель частично оплачивал товар. Однако к началу декабря= накопившийся долг составил почти 12 миллионов рублей. Проценты и пени также составили около 500 тысяч. Покупатель не отказывался от долга, но оплатить не смог из-за возникших финансовых затруднений. При этом он попросил заключить соглашение о рассрочке погашения долга. Поставщик решил подстраховаться от рисков невозврата новым правовым инструментом - заключить медиативное соглашение, заверив его у нотариуса.

В чем преимущество удостоверения соглашения именно через нотариуса?

Кравцов: 1 октября 2019 года вступили в силу закон, по которому медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, в случае его нотариального удостоверения имеет силу исполнительного документа. Таким образом, если медиативное соглашение заключается в присутствии нотариуса и в последствии не исполняется, то его можно напрямую передать судебным приставам или в банк для принудительного исполнения как обычный исполнительный лист. В этом случае взыскателю - поставщику не надо обращаться в суд о взыскании долга, а сразу можно начать процедуру его взыскания.

Насколько серьезной была помощь нотариуса в вашем деле?

Кравцов: Нотариус всегда крайне скрупулезно подходит к удостоверению любых документов, в том числе медиативных соглашений. Ольга Запрягаева пояснила, что практика нотариального удостоверения медиативных соглашений только начинает складываться, следовательно, нужно подготовиться всесторонне.

Перечень необходимых документов и действий оказался небольшим, но со своей спецификой их проверки. Я как медиатор получил от сторон и представил по запросу нотариуса документы, запрашиваемые ей в рамках регламента: документы по спорной сделке; документы о правоспособности организаций; документы, подтверждающие полномочия их представителей; документы, подтверждающие полномочия медиатора; ряд справок.

На само удостоверение медиативного соглашения необходима была личная явка представителей договаривающихся сторон и самого медиатора, а также нужно было предоставить на проверку нотариусу подлинники всех вышеперечисленных документов. Нотариус пояснила, если бы медиативное соглашение касалось денежных отношений (например, возврат займа или аванса), то дополнительно потребовалось бы предоставить документы, подтверждающие фактическое поступление денег (выписка из банка или бухгалтерский баланс фирмы). После тщательной проверки документов нотариус подробно объяснила сторонам права и обязанности по медиативному соглашению. Разъяснила правовые последствия документа, убедилась в том, что стороны согласны с его условиями и действуют по собственной воле. После того, как стороны подписали документ, нотариус удостоверила медиативное соглашение.

Сколько времени заняла процедура?

Кравцов: Физически процедура удостоверения соглашения заняла 30 минут. Расходы для сторон составили - 80 тыс. руб. Теперь при нарушении сроков выплаты долга взыскатель вправе подать это медиативное соглашение в службу судебных приставов или в банк, где находится расчетный счет должника. Приставы и банк обязаны исполнить этот документ в том же порядке, как исполняется обычный исполнительный лист.

Рядовые судебные приставы на местах знают, что обязаны принимать такие документы? Не будут удивляться, увидев печать нотариуса?

Кравцов: Еще в 2016 году Центральный аппарат ФССП РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой выпустил информационное письмо "О порядке исполнения исполнительной надписи нотариуса", где подробно разъяснил правовые основы и порядок работы пристава с исполнительными документами, заверенными нотариусами.

По вашему мнению, дают ли новые правила - оформление через нотариуса с правом исполнительной надписи - новый импульс развитию медиации?

Кравцов: Сегодня на получение исполнительного листа о взыскании аналогичного долга в обычном государственном суде взыскателю понадобилось бы примерно 15 месяцев, а в третейском суде - 1,5 месяца. "Медиация в нотариальной обертке" из аутсайдеров резко вырвалась вперед со своими 30 минутами. Раньше медиативное соглашение носило только добровольный характер исполнения, поэтому не пользовалось особой популярностью. Но теперь, получив силу исполнительного документа, медиативные соглашения станут более востребованы, а суды смогут разгрузиться по некоторым видам экономических споров. Раньше, если стороны о возврате долга договаривались в мирном режиме, то им все равно надо было обратиться в суд для утверждения Мирового соглашения, чтобы была возможность принудительно его исполнить, получив исполнительный лист и обратившись к судебным приставам. На это ушло бы время и нервы. Но теперь время и нервы можно сэкономить.

В каких сферах медиация может быть востребована?

Кравцов: Прежде всего надо помнить, что заключение медиативного соглашения происходит при добровольном волеизъявлении сторон сделки, то есть уже после возникновения спора по ней. Поэтому медиация будет востребована в сделках, где контрагенты общаются даже после возникновения споров. Например, в области долгосрочных поставок или в области оказания долгосрочных услуг. Там где должники хотят сохранить партнерские отношения, но вынуждены просить отсрочки оплаты. При этом готовы подкреплять свои обязательства по оплате серьезным медиативным соглашением. Клиенты медиаторов чем-то схожи с клиентами третейских судов (банки, поставщики, строительно-промышленный бизнес). А при новых условиях не исключено, что клиенты третейских судов начнут переходить на медиацию. Но в нашей стране третейских судов стало очень мало, поэтому делить клиентов будет некому.

Какие есть предложения по развитию и совершенствованию медиации?

Кравцов: В законе о медиации предусмотрено два вида медиаторов: обычные и профессиональные. Медиативно-нотариальную процедуру может провести любой. Учитывая, что обычным медиатором стать может практически любой человек, то уместно было бы передать такой мощный инструмент профессиональным медиаторам и усилить их квалификационные требования, а также персональную ответственность.

Государственным органам надо бы больше популяризировать альтернативные способы разрешения споров в нашей стране (медиацию, третейский суд, судебных примирителей, исполнительную надпись нотариусов и т. д.). Тогда можно говорить о разгрузке захлебывающейся государственной судебной системы.

Органам исполнительной власти надо бы выпустить несколько свежих информационных писем о порядке работы с "нестандартными" исполнительными документами: медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом или исполнительная надпись нотариуса.

Как юридическое сообщество, в том числе нотариусы, отнеслись к нововведению?

Кравцов: Юридическое сообщество поддержало идею о том, что придание медиативному соглашению силы исполнительного документа может повысить интерес к данной процедуре при урегулировании споров и среди физических, и среди юридических лиц, а также снизит загруженность судов. Также процедура медиации выгодна для сторон в финансовом плане. Она позволяет минимизировать затраты конфликтующих сторон на адвокатов и судебные процессы.

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, "придание медиативному соглашению исполнительной силы с помощью нотариального акта подтверждает необходимость расширения сферы компетенции нотариуса для стабилизации гражданского оборота в целом, а также значимость функции нотариальной деятельности как превентивного правосудия".