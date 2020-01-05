РВСН полностью перейдут на новые ракеты

В 2024 году уровень онащения новым оружием в РВСН достигнет 100 процентов, сообщили в Минобороны России.

- Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства, - отметили в военном ведомстве. Существующие сейчас темпы производства новых ракет полностью удовлетворяют потребности РВСН.

Этот род войск - ключевой компонент ядерной триады России. В РВСН сосредоточено до двух третей от общего числа носителей ядерного оружия. РВСН обладают самыми мощными ракетами и боевыми блоками из отечественного арсенала, большим арсеналом боевого оснащения, современными комплексами защиты и преодоления систем ПРО. В 2019 году доля современного оружия в РВСН достигла 79 процентов.

По данным из открытых источников, сейчас на вооружении Ракетных войск стратегического назначения остаются советские баллистические ракеты шахтного базирования Р-36М3 "Воевода", УР-100Н, мобильные ракетные комплексы "Тополь". Ведется плановое перевооружение на российские ракеты "Тополь-М" и "Ярс", продолжаются испытания тяжелой МБР "Сармат". В декабре заступил на боевое дежурство первый полк с гиперзвуковыми боеголовками "Авангард".