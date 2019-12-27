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27.12.2019 15:45
Рубрика: Власть

Военные поставили первый комплекс "Авангард" на боевое дежурство

Текст: Иван Петров
На боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный новейшим стратегическим комплексом с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард". Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны России.
Фото: Минобороны РФ/ТАСС Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Согласно докладу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу президенту Владимиру Путину, постановка на боевое дежурство произошла в 10:00 27 декабря.

В пятницу на селекторном совещании Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы за уходящий год повысили боевые возможности на 14 процентов. Доля нового и модернизированного вооружения, по его словам, была доведена до 68,2 процента, исправность техники - до 95 процентов.

"К концу 2019-го года все задачи, определенные Верховным главнокомандующим на этот период, выполнены. Боевые возможности Вооруженных сил выросли на 14 процентов, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен", - отметил Сергей Шойгу.

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Напомним, в начале этой недели министр обороны анонсировал постановку на боевое дежурство первого полка, вооруженного "Авангардами". Перечисляя стратегические задачи армии и флота на 2020 год, Шойгу сказал, что в стратегических ядерных силах необходимо поставить на боевое дежурство 22 пусковые установки с ракетами "Ярс" и "Авангард".

Справка "РГ"

Ракетный комплекс "Авангард" наряду с другими новинками российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

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