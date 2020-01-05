Самые интересные спортивные трансляции 6-8 января

6 января, понедельник

"Матч ТВ"

14.30. Баскетбол. Единая лига. "Химки" - ЦСКА. Прямая трансляция (с получасовым превью).

17.20. Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Барыс" (Астана, Казахстан). Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Сампдория". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

14.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Фиорентина". Прямая трансляция.

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Кальяри". Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Лечче" - "Удинезе". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

22.50. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала (из одного матча; в случае ничьей в основное время - назначается переигровка на поле команды гостей). "Арсенал" (D-1) - "Лидс" (D-2). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

06.00. Теннис. Первый Кубок ATP в Австралии. Хорватия - Польша. Группа "E" в Сиднее. Прямая трансляция.

10.30. Теннис. Кубок ATP в Австралии. Франция - Сербия. Группа "А" в Брисбене. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.15. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА. Прямая трансляция.

20.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига, Латвия) - "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия). Прямая трансляция.

"Мир Баскетбола"

14.55. Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - "Спартак" (Ногинск). Прямая трансляция.

19.55. Баскетбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Валенсия". Прямая трансляция.

"Евроспорт"

18.45. Прыжки на лыжах с трамплина. "Турне четырех трамплинов". 4-й этап в Бишофсхофене (Австрия). Основные соревнования. Прямая трансляция.

7 января, вторник

"Матч ТВ"

16.30. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

22.25. Футбол. Кубок английской лиги. Полуфинал (из двух игр). "Манчестер Юнайтед" (D-1) - "Манчестер Сити" (D-1). Первый матч. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

22.55. Футбол. Кубок французской лиги. Четвертьфинал (из одного матча). "Реймс" (D-1) - "Страсбург" (D-1). Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

08.55 - 11.15. Легкая атлетика. Турнир "Рождественские старты" в Екатеринбурге (в крытом манеже). Этап "Российского зимнего легкоатлетического тура". Прямая трансляция

"Матч! Игра"

05.00. Теннис. Первый Кубок ATP в Австралии. Россия - Норвегия. Группа "D" в Перте. Одиночный разряд: Даниил Медведев - Каспер Рууд, Карен Хачанов - Виктор Джурашович. Парная комбинация: Медведев/Хачанов - Джурашович/Рууд. Прямая трансляция.

12.30. Теннис. Кубок ATP в Австралии. Италия - США. Группа "D" в Перте. Прямая трансляция.

21.55. Баскетбол. Лига чемпионов ФИБА. "Морнар" (Бар, Черногория) - БК "Нижний Новгород". Прямая трансляция.

03.00 (в ночь с 7 на 8 января). Теннис. Кубок ATP в Австралии. Сербия - Чили. Группа "А" в Брисбене. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.15. Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Сибирь" (Новосибирск). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. ХК "Сочи" - "Трактор" (Челябинск). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.

20.05. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск, Беларусь) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин, Китай). Трансляция в записи.

"Евроспорт"

04.00 - 11.30. Теннис. Женщины. Турнир WTA категории "Premier" в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

8 января, среда

"Матч ТВ"

16.30. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция (с получасовым превью).

21.55. Футбол. Суперкубок Испании в формате "Финала четырех" в Джидде (Саудовская Аравия). Первый полуфинал. "Валенсия" /обладатель Кубка/ - "Реал" (Мадрид) /бронзовый призер чемпионата/. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

20.40. Футбол. Кубок французской лиги. Четвертьфинал (из одного матча). "Лион" (D-1) - "Брест" (D-1). Прямая трансляция.

23.00. Футбол. Кубок французской лиги. Четвертьфинал . "Пари Сен-Жермен" (D-1) - "Сент-Этьен" (D-1). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

22.55. Футбол. Кубок английской лиги. Полуфинал (из двух игр). "Лестер" (D-1) - "Астон Вилла" (D-1). Первый матч. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

16.55. Баскетбол. Евролига. Женщины. "Надежда" (Оренбург) - УГМК (Екатеринбург). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

09.30. Теннис. Первый Кубок ATP в Австралии. Хорватия - Аргентина. Группа "Е" в Сиднее. Прямая трансляция.

19.55. Баскетбол. Еврокубок. Топ-16. "Летувос Ритас" (Литва) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция.

02.00 (в ночь с 8 на 9 января). Теннис. Кубок АТР в Австралии. Четвертьфинальный матч. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан). Прямая трансляция.

"КХЛ HD"

14.15. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия). Прямая трансляция.

20.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига, Латвия) - "Северсталь" (Череповец). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

04.00 - 08.30. Теннис. Женщины. Турнир WTA категории "Premier" в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

19.35 - 20.45, 22.35 - 23.45. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. Слалом. 1-я и 2-я (финальная) попытки. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.