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05.01.2020 20:58
Рубрика: Спорт

Сборная Швеции выиграла бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Сборная Швеции в матче за третье место молодежного чемпионата мира одолела команду Финляндии - 3:2.

В матче за третье место молодежного чемпионата мира встретились неудачники полуфиналов - финны и шведы. Поединок в Остраве собрал внушительную зрительскую аудиторию - 7954 зрителей.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
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Счет в матче открыли финские хоккеисты. Патрик Пуйстола на девятой минуте встречи вывел представителей Суоми вперед. Однако вскоре Расмус Сандин восстановил равенство в счете. И все же на перерыв финская команда ушла с преимуществом. Матиас Маччелли во второй раз в матче наказал шведов за ошибку в обороне.

Основные события встречи произошли во второй 20-минутке. Самуэль Фагемо снова сравнял счет в матче, а вскоре Линус Оберг вывел Швецию вперед. Больше команды голов не забили. Швеция победила, завоевав бронзовые медали, команда Финляндии заняла обидное четвертое место.

Для шведской сборной нынешняя бронза стала седьмой в истории.

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