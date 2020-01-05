Шесть туристов погибли в результате ДТП на курорте в Италии

Шесть человек погибли после того, как автомобиль врезался в группу молодых немецких туристов на горнолыжном курорте Италии, сообщает cdec. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Смертельная катастрофа произошла в Люттахе, также известном как Лутаго, в Южном Тироле, около 1.15 ночи, когда немцы собирались, чтобы сесть на автобус. По сообщениям очевидцев трагедии, группа из 17 человек ждала на остановке, пока туристический автобус заберет из местного ночного клуба.

Местная служба волонтеров заявила в посте на Facebook, что шесть человек погибли на месте происшествия после удара Audi. Раненые были направлены в больницу в Южном Тироле, а одна женщина в критическом состоянии была доставлена в госпиталь в австрийском Инсбруке. Согласно итальянскому изданию Corriere Del Sella, жертвам трагедии было около 20 лет.

Источники в местной полиции сообщили, что у водителя, 28-летнего мужчины из Южного Тироля, обнаружено высокое содержание алкоголя в крови. Он был арестован.

Люттах - горная деревня и популярное туристическое направление, привлекающее лыжников и сноубордистов в зимние месяцы благодаря близлежащим горнолыжным курортам.