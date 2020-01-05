Солнце максимально приблизилось к Земле

Пятого января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, сообщается на сайте Московского планетария. Это позволит землянам наблюдать самый большой диск Солнца в наступившем году.

В 10.48 по московскому времени Солнце пройдет точку Перигелия - ближайшую к нему точку орбиты планеты либо любого другого небесного тела. В этот момент расстояние от светила до Земли составит всего 147 098 291 километр. При том, что среднее расстояние до Солнца составляет 149,5 миллиона километров.

Интересно, что больше всего наша планета удалится от Солнца в июле - на 152 миллиона километров.

Напомним, что полный оборот вокруг Солнца планета Земля совершает за 365 дней шесть часов девять минут 10 секунд. Именно за счет этих часов за четыре года и набегают еще одни сутки, и год тогда считается високосным. 2020 год становится длиннее на 24 часа, и оттого на календаре у нас появляется день 29 февраля.