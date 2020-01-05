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05.01.2020 13:56
Рубрика: В мире

SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink

Текст: Наталия Ячменникова

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

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Предстоящий запуск станет четвертым для первой ступени частично многоразовой ракеты Faclon 9.

Напомним, SpaceX разворачивает спутниковую мегагруппировку Starlink. По разным данным, она будет состоять из 12000-30000 спутников, которые будут предоставлять широкополосный доступ к сети интернет с низкой задержкой. Запуски проводятся пакетами по 60 аппаратов. Первая партия из шести десятков спутников была отправлена на орбиту в мае прошлого года, вторая - в ноябре. Сейчас запускают третью.

Фото: Tech Insider/ youtube.com
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Ранее была информация, что в 2020 году планируется провести до 24 миссий Starlink. Однако вскоре после выведения первых спутников астрономы начали жаловаться на "световое загрязнение", мешающее наблюдению за небесными телами, сообщает phys.org. Кроме того, космические аппараты выглядят очень яркими движущимися точками. И люди пугаются, думая, что это летит "армия НЛО". Так, светящийся "небесный поезд" был замечен в Калифорнии, Техасе, Нидерландах и даже Чили.

Поэтому один из шестидесяти спутников Starlink для предстоящего запуска обработали специальным неотражающим покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе. Если опыт окажется удачным, то SpaceX будет так "облицовывать" все остальные аппараты, чтобы они не мешали астрономам.

В мире США Общество Космос

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