США рассказали об атаке на две американские базы в Ираке

Возглавляемая США коалиция заявила о двух атаках, произошедших рядом с иракскими базами, где располагаются ее силы. В результате случившегося среди военнослужащих пострадавших нет. Не исключено наличие раненых среди мирного населения.

Представитель американской коалиции полковник Майлс Кэггинс рассказал о повышении безопасности и оборонительных меры на иракских базах после атак.

Иракские силы безопасности в настоящее время расследуют данные инциденты, передает РИА Новости. Атаки последовали вслед за убийством ВС США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Ранее сообщалось о ракетном обстреле, произошедшем в "зеленой зоне" Багдада недалеко от американского посольства. В результате случившегося никто не погиб, пять человек получили ранения.