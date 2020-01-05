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05.01.2020 03:23
Рубрика: В мире

США рассказали об атаке на две американские базы в Ираке

Возглавляемая США коалиция заявила о двух атаках, произошедших рядом с иракскими базами, где располагаются ее силы. В результате случившегося среди военнослужащих пострадавших нет. Не исключено наличие раненых среди мирного населения.

Фото: Evan Vucci/ AP
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Представитель американской коалиции полковник Майлс Кэггинс рассказал о повышении безопасности и оборонительных меры на иракских базах после атак.

Иракские силы безопасности в настоящее время расследуют данные инциденты, передает РИА Новости. Атаки последовали вслед за убийством ВС США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Ранее сообщалось о ракетном обстреле, произошедшем в "зеленой зоне" Багдада недалеко от американского посольства. В результате случившегося никто не погиб, пять человек получили ранения.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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