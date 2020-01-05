Топ-10 январских олимпиад, дающих дополнительные баллы к ЕГЭ-2020

До ЕГЭ почти полгода, но шансы получить дополнительные баллы есть уже сегодня у любого школьника. За что даются дополнительные баллы? Например, за участие в предпрофильном экзамене и победу в олимпиадах, на которые прямо в эти дни идет регистрация.

Заявления на предпрофильный экзамен принимаются до 10 января 2020 года. Но допустят до него только тех, кто учится в профильных классах. Это, прежде всего, медицинские, инженерные, кадетские классы. Оценивается экзамен, как и ЕГЭ, по стобалльной системе.

Какие льготы дает экзамен выпускникам медклассов? В Сеченовской академии тем, кто получит на предпрофессиональном экзамене в медклассе от 85 до 100 баллов, прибавят 10 баллов к ЕГЭ. Если получили от 70 до 84 баллов, то прибавят 5 баллов.

В Пироговке оценят еще и тех, кто получил от 61 балла на предпрофильном экзамене. Им гарантированы плюс 5 баллов к ЕГЭ. Максимум за экзамен - 10 баллов.

А вот льготы для тех, кто учится в инженерных классах и пойдет на экзамен.

В МИФИ за предпрофессиональный экзамен могут добавить 10 баллов.

В Вышке, если поступаешь на "компьютерную безопасность" и набрал от 81 до 100 баллов на предпрофильном экзамене, можно получить плюс 5 баллов к ЕГЭ, от 61 до 80 - плюс 4 балла. В той же Вышке на "прикладной математике", "информационной безопасности" предпрофильный экзамен стоит дороже: соответственно плюс к ЕГЭ 8 и 5 баллов. В Бауманке за предпрофильный успешный экзамен могут прибавить 6-7 баллов.

Второй способ увеличить баллы при поступлении в вузы - участие в олимпиадах. Большая часть состязаний, в том числе Всероссийская олимпиада школьников, начались осенью. Но если не получилось пройти на следующие этапы Всероссийской олимпиады, не стоит отчаиваться. Есть очень достойные и уважаемые олимпиады, где еще не закончилась регистрация на отборочные и заочные туры. И вот тут-то у выпускников есть шансы показать свои знания. Эти олимпиады учитываются при зачислении в вузы и дают серьезные льготы при поступлении.

Топ-10 январских олимпиад выглядит следующим образом.

1. Олимпиада МГИМО МИД России для школьников (проводится совместно с "Российской газетой"). История, обществознание - отборочный этап по 10 января.

2. "Нанотехнологии - прорыв в будущее". Нанотехнологии, химия, физика, математика, биология. Конкурс "Гениальные мысли" - окончание 24 января.

3. Всероссийская Толстовская олимпиада. Литература. Отборочный тур до 31 января.

4. Герценовская олимпиада школьников - иностранные языки. Окончание дистанционного этапа - конец января 2020. Герценовская олимпиада школьников - география. Окончание дистанционного этапа 10 февраля.

5. Межвузовская олимпиада школьников "Первый успех". Педагогические науки и образование. Окончание дистанционного этапа - конец января 2020.

6. Междисциплинарная олимпиада школьников им.Вернадского. История, обществознание. Отборочный этап до 10 февраля.

7. Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки". Биология, история, математика, русский язык, физика, химия - в Ярославле до 20 января

8. Евразийская лингвистическая олимпиада. Иностранный язык. Отборочный тур по 18 января.

9. Московская олимпиада школьников. Все предметы. Химия - до 21 января, история - до 15 января, обществознание - до 15 января.

10. Олимпиада "Курчатов". Физика, математика. Отборочный этап с 4 февраля.