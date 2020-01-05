В 2019 году в мире начали работать 14 центров образования на русском

В Минпросвещения РФ сообщили о "новой волне открытия центров русского языка за рубежом". Новые точки, где можно выучить русский и получить знания на русском, под Новый год заработали в Чехии, Индонезии, Боснии и Герцеговине и во Вьетнаме.

"Центры отрытого образования на русском языке и обучения русскому языку призваны стать одной из главных зарубежных площадок проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий, в числе которых уроки русского языка как иностранного, курсы повышения квалификации для педагогов, а также фестивали, посвящённые системе российского образования, науке и культуре, - сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Образовательная программа этих центров сформирована так, чтобы учащиеся затем могли продолжить обучение в российских учебных заведениях, в том числе в университетах, институтах и академиях. Для того, чтобы все курсанты достигли нужного для этого уровня, им предоставят учебно-методические пособия по русскому языку, а сами центры уже оснащены необходимым оборудованием.

Так, например, в Чехию было доставлено более 1500 книг на русском языке. Подборки включают методические и образовательные материалы по преподаванию русского языка как иностранного, серии учебников, словари, классическую русскую литературу, художественную мировую литературу в русских переводах. Книги переданы для работы чешским преподавателям и оказались долгожданным подарком для детей и взрослых, изучающих русский язык в Чехии.

Мероприятия центров могут посещать все желающие - и те, кто заинтересован в изучении русского языка как иностранного, и носители языка, которые хотели бы повысить уровень своих знаний, больше общаться на русском языке, а также молодые люди, которые намерены поступать в российские вузы.

Кроме этого у всех будет возможность узнать больше о России - культуре и литературе, системе российского образования.

Справка "РГ"

Только в ушедшем году при поддержке Минпросвещения России начали работу 14 Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Они функционируют в Абхазии, Греции, Египте, Киргизии, Узбекистане, Финляндии, Сирии, Сербии, Чехии, Монголии и Камеруне.

Открытие Центров состоялось в рамках грантовой поддержки Минпросвещения России, направленной на укрепление позиций русского языка за рубежом и развитие инфраструктуры российского образования за рубежом. Среди сферы, охваченной грантовой поддержкой, сети образовательных курсов и интернет-школ русского языка, курсы повышения квалификации для педагогов.

В рамках ведомственной целевой программы Минпросвещения России "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ" с 2019 по 2025 год выделено порядка 7,4 млрд рублей.