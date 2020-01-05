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05.01.2020 12:26
Рубрика: Общество

В 2020 году нас ждут 2 солнечных и 4 лунных затмения

Текст: Наталия Ячменникова
В 2020 году землян ждут шесть затмений: 2 солнечных и 4 лунных. Астрономы говорят, что обычно солнечных затмений в году бывает как минимум два, а максимально - пять. Количество лунных затмений - от 0 до 3.
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ

Ближайшее лунное затмение начнется 10 января в 22 часа 21 минуту по московскому времени. Наблюдать его можно будет в России, Европе, Азии и на африканском континенте. Максимум затмения, когда 90 процентов Луны погрузится в полутень Земли, наступит уже 11 января, сразу после полуночи. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 5 минут.

Также лунные затмения произойдут 5 июня (можно будет увидеть в юго-западной части России, в Европе, в Африке, в Австралии и в азиатских странах), 5 июля (видно будет на Североамериканском и Южноамериканском континентах, в Африке), а также 30 ноября (наблюдать можно будет из азиатских стран, Австралии, Северной и Южной Америки).

Что касается солнечных затмений, то одно из них - кольцеобразное - произойдет 21 июня. Кольцеобразная пиковая фаза будет длиться всего 38 секунд. Его можно будет наблюдать в южной части Европы, азиатских странах, южных широтах России и в южно-азиатских государствах СНГ.
Солнце максимально приблизилось к Земле

14 декабря состоится еще одно солнечное затмение этого года. Оно будет полным, то есть лунный диск полностью перекроет Солнце. Пиковая длительность - 2 минуты 10 секунд. Увидеть можно будет в Чили, Аргентине, а также на юго-западе Африки.

Кстати, самое длительное за современную историю наблюдений солнечное затмение 15 января 2010 года длилось более 11 минут.

Общество Космос Солнечные и лунные затмения

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