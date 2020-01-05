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05.01.2020 08:33
Рубрика: В мире

В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии на аукционе продали тунца за 193,2 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов США - прим. "РГ"). На столичном рыбном рынке Тоёсу ранним утром состоялись первые торги в этом году, передает газета "Асахи симбун".
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Масса ушедшего с молотка тунца составила 276 килограммов. Как подсчитали журналисты, покупатель заплатил около 700 тысяч иен (около 6480 долларов - прим. "РГ") за один килограмм тунца, которого выловили рыбаки из северной префектуры Аомори.

Счастливым обладателем огромной рыбьей тушки стал владелец одной из местных сетей суши-баров Киёси Кимура. Японец рассказал, что будет счастлив накормить своих клиентов вкусным тунцом. Между тем Кимура-сан иронично подметил, что рыба обошлась ему недешево.

Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).

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