В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов

В Японии на аукционе продали тунца за 193,2 миллиона иен (около 1,8 миллиона долларов США - прим. "РГ"). На столичном рыбном рынке Тоёсу ранним утром состоялись первые торги в этом году, передает газета "Асахи симбун".

Масса ушедшего с молотка тунца составила 276 килограммов. Как подсчитали журналисты, покупатель заплатил около 700 тысяч иен (около 6480 долларов - прим. "РГ") за один килограмм тунца, которого выловили рыбаки из северной префектуры Аомори.

Счастливым обладателем огромной рыбьей тушки стал владелец одной из местных сетей суши-баров Киёси Кимура. Японец рассказал, что будет счастлив накормить своих клиентов вкусным тунцом. Между тем Кимура-сан иронично подметил, что рыба обошлась ему недешево.

Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).