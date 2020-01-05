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05.01.2020 15:26
Рубрика: В мире

В Японии самая старая женщина в мире отметила 117-летие

Текст: Александр Ленин (токио)

В Японии свое 117-летие отпраздновала Канэ Танака, самая старая женщина в мире. Она живет в городе Фукуока в доме престарелых, сообщает издание "Токио симбун".

Фото: @ceciliamorel
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В свой праздник Танака-сан надела традиционное кимоно ярко-желтого цвета. Друзья подарили ей букет цветов, поздравительную открытку и торт. "Очень вкусный", - рассказала японка.

Напомним, что Канэ Танака родилась в январе 1903 году в префектуре Фукуока. В марте прошлого года она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая возрастная представительница прекрасного пола на планете. Женщина до сих пор любит играть в настольные игры и решать математические задачки.

В мире Восточная Азия Япония

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