В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

Выступление российского общественного деятеля Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве было отменено из-за ее позиции относительно Крыма. Об заявила организатор форума, компания Taryan Group на своей странице в Facebook.

По словам организаторов, позиция некоторых приглашенных лиц не соответствует их ценностям. Вероятно, речь идет о некоторых высказываниях Хакамады относительно вхождения Крыма в состав РФ. Об этом ранее писали украинские СМИ.

В 2014 году Ирина Хакамада заявляла, что крымчане всегда стремились стать россиянами. Кроме того, она назвала президента РФ Владимира Путина победителем, хотя напрямую про присоединение Крыма к России и не высказывалась.