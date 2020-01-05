В Польше предотвратили покушение на министра юстиции

Польская полиция задержала в пригороде Варшавы 28-летнего Яна С., который подозревается в убийстве нескольких граждан, а также подготовке покушения на министра юстиции Яна Зебро и прокурора, ведущего дело против наркомафии. В отношении поляка выдан европейский ордер на арест, сообщает радиостанция Jedynka.

По версии следствия, Ян С. обвиняется в продаже крупной партии наркотиков и подготовке заказного убийства. Преступник передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить министра юстиции и прокурора.

Однако по счастливой случайности этим планам не суждено было сбыться. Несостоявшийся киллер был задержан во время операции полиции против продавцов наркотиков. Во время допроса он признался в получении заказа на ликвидацию министра юстиции.

"Попытка преступников "поквитаться" с представителями закона свидетельствует о том, что правоохранители ведут успешную борьбу с торговцами "белой смертью", - цитирует Зебро телеканал TVP. По его словам, ликвидирована крупная преступная группа, состоящая из ста человек, которая организовала доставку и сбыт наркотиков в Польше.